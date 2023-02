Meu pulmão, minhas regras

Gustavo Fernandes

Nos últimos dias, escrevi alguns textos sobre o quão irracional me parece a atual proibição da venda de cigarros eletrônicos que vigora no Brasil. Argumentei, em um primeiro texto, que as restrições aniquilam a possibilidade de geração de emprego e renda para várias pessoas. De acordo com uma pesquisa da Euromonitor, ingleses gastaram mais de 2,2 bilhões de libras em produtos do setor em 2020, o que certamente auxiliou profissionais a colocarem comida nas mesas de suas casas.

Não satisfeito, em um segundo artigo, expus as razões pelas quais diversos especialistas e instituições de renome na área médica condenam políticas públicas que impedem o consumo de cigarros eletrônicos. Nele, apresentei evidências e experiências internacionais que apontam os vaporizadores como aliados na luta contra o tabagismo, como já ocorre no Reino Unido, onde há prescrição de vapes pelo sistema público de saúde. Como bom brasileiro, repassei esses textos para amigos que consideram completamente absurdo qualquer alteração burocrática que retire da tutela do Estado as condutas individuais. Para eles, "não podemos conceder liberdade demais ao brasileiro porque ele não sabe escolher direito".

É necessário pontuar que esse tipo de afirmação vem sempre acompanhada de uma forte carga valorativa sobre a conduta alheia. Em síntese, se não está de acordo com o padrão moral da pessoa, está errado e, portanto, deve ser proibido, de modo a preservar a plebe dessa tal liberdade de escolha.

Percebi que seria impossível convencê-los a partir de argumentos lógicos e racionais, nem mesmo citando as razões que levaram a revista The Economist a adotar posição similar à minha sobre os cigarros eletrônicos. A minha abordagem estava errada, pois a questão era eminentemente moral.

E, então, entendi que me faltava o maior dos atributos argumentativos da arena brasileira: um chavão moralista para chamar de meu. Do ponto de vista moral, sempre me pareceu bastante claro que liberdade de escolha das pessoas deve ser preservada, assim como a sua individualidade. Por isso, em conclusão aos esforços anteriormente realizados, gostaria de informar, a quem interessar possa, que "meu pulmão, minhas regras".

Conselheiro do Instituto Atlantos, de Porto Alegre