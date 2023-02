8 de janeiro de 2023: ideais perdidos e os desafios civilizatórios

Zelig Libermann

O século XXI, tem sido, desde o seu início, pródigo em episódios que desafiam a lógica civilizatória, como, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 e a assombrosa invasão do Capitólio por uma turba desgovernada. E como contribuição do cenário brasileiro para os desafios à civilização, testemunhamos a invasão e a destruição nos prédios dos Três Poderes em Brasília no dia oito de janeiro. Este grave ataque à democracia se inscreve entre os acontecimentos traumáticos que, como todos os traumas, necessitam de elaboração continuada.

E de que maneira podemos pensar sobre esse fenômeno agressivo, e regressivo, em pleno século XXI, depois dos inúmeros progressos da humanidade ao longo do tempo?

Em seu texto, “Psicologia das massas e análise do eu”, publicado em 1921, Freud descreve um tipo de massa populacional (por ele denominada de massa psicológica) em que pessoas heterogêneas unidas de forma efêmera formam um novo ser, o grupo, com propriedades diferentes daquelas individuais. O heterogêneo funde-se no homogêneo. O sentimento de poder, o contágio psíquico e a sugestão hipnótica dominam os pensamentos e a conduta de cada indivíduo. Em tais circunstâncias, as reações afetivas mais grosseiras e simples são as de maior probabilidade de difusão. Tudo isso acrescido ao caráter hipnótico do estado do sujeito, o qual confere poder ao hipnotizador, ou seja, ao líder dessa massa.

Tal fenômeno da massa psicológica estaria relacionado à noção de lutos representados pela perda de uma abstração, como, por exemplo, a pátria, a liberdade, um ideal etc. E quais seriam as possíveis perdas da humanidade na raiz dos fenômenos sociais conturbados que observamos contemporaneamente?

Como se sabe, questões complexas não comportam respostas únicas. No entanto, podemos considerar como um primeiro aspecto a crença nos atributos da tecnologia. A fantasia de poder absoluto do ser humano, trazida pela evolução tecnológica, mostrou-se uma expectativa frustrada. Chegamos ao ponto de acreditar que o homem poderia brincar de ser Deus! E, então, nos deparamos com a Covid-19 e suas terríveis consequências.

Somado a isso, é importante levar em conta a frustração das expectativas ligadas ao fenômeno da globalização. Não se tornou realidade a promessa de uma aldeia global, com distribuição de informação, conhecimento e riquezas. A disponibilidade de tecnologia mostra-se díspar ao redor do mundo, não tendo ocorrido a diminuição da desigualdade social e econômica. Mundialmente, aumentou a concentração de renda, o trabalho foi se tornando cada vez mais precário e camadas da população ficaram (e, possivelmente, continuarão) sem função na sociedade.

Além disso, percebe-se a tendência a uma cultura homogênea, que leva à perda de referenciais locais. Nesse contexto, a atividade simbólica, essencial à construção do psiquismo, sofre prejuízos, podendo ser substituída por manifestações voltadas ao corpo ou ao ato. O pensamento é substituído pela ação.

Podemos considerar, então, que vivemos um período de perda de ideais da humanidade, perda esta que se faz acompanhar das sensações de desamparo, desesperança e desilusão.

De acordo com Freud, o predomínio destas sensações é propício à formação das massas psicológicas, nas quais a multidão de indivíduos coloca um único líder no lugar dos ideais individuais e coletivos, identificando-se com seus hipnotizantes discursos de restauração dos ideais perdidos.

Tendo em vista que tais fenômenos se repetem historicamente, a humanidade estaria propensa a se dividir em momentos de crise e a buscar o pretenso conforto em líderes messiânicos com seus discursos hipnotizantes que propõem soluções simples para problemas complexos? Talvez!

No entanto, podemos acreditar que o contínuo (ainda que oscilante) desenvolvimento do ser humano leve um número crescente de pessoas a concordar com Hannah Arendt: “O poder não pertence a nenhum indivíduo. Sendo fruto da capacidade humana de agir em concerto, o poder pertence a um grupo e existe na medida em que o grupo se mantém unido”. Ou, como diria Freud, na conjunção das pulsões que caracteriza a vida, que então predomine a pulsão de vida.

