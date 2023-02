A rede social das engenharias

Laura Paiva

A construção civil avança a passos largos a cada dia. Essa evolução ocorre simultaneamente em todo o mundo, e traz inovações de materiais, equipamentos e técnicas de construção a uma ve-locidade impressionante. Não tenha dúvidas de que, no momento em que você lê este artigo, há pesquisas já sendo feitas com novos insumos, e com boas chances de que alguns deles sejam incorporados ao mercado da construção num curto prazo.

E o setor é tão inovador que nem seria exagero afirmar que há uma verdadeira rede social exclu-siva para o segmento. Pois é assim que o BIM pode ser encarado diante das transformações que ele provocou e ainda vem provocando nas relações multidisciplinares necessárias em qualquer canteiro de obras. Basta ressaltar que, até antes da adoção do sistema no Brasil, apenas em 2018, arquitetos e engenheiros de diferentes especialidades não estabeleciam uma comunicação tão efetiva nos projetos imobiliários. Era quase que cada um por si, o que resultava em mais despe-sas por conta de seguidas mudanças de planos.

O sistema, cuja sigla em português significa Modelagem da Informação da Construção, alterou não apenas a profundidade com que a construção civil antevê seus projetos como também as interações entre os profissionais envolvidos na obra. O projeto elaborado através da tecnologia do BIM demanda antes de tudo um trabalho em equipe, otimizando justamente o uso e a eco-nomia de recursos, de trabalhadores e de soluções necessárias no empreendimento, de forma conjunta. Ele exige que toda a equipe se reúna e cumpra cada etapa a várias mãos.

Um exemplo simples da sua relevância ocorre quando o engenheiro eletricista conclui que é ne-cessário inserir uma tomada a mais no projeto da cozinha. Mas ao notar que isso esbarra direta-mente no projeto hidráulico, a equipe é mobilizada para que compatibilização de projetos viabili-ze a mudança no projeto. Algo que só é possível com o BIM. Por isso mesmo, diz-se, com bastan-te propriedade, que o surgimento do sistema representa uma nova era para a construção civil, mas arrisco ir mais longe: seguramente é a maior novidade desde a Revolução Industrial ocorrida há quase dois séculos.

Isso porque o BIM não é um simples software, mas uma grande plataforma capaz de reunir uma imensidão de informações técnicas da edificação, com uma riqueza de detalhes que demanda a coparticipação dos especialistas envolvidos. A complexidade do sistema permite agregar ferra-mentas como o TQS, o Archicad, o Altoqi, o Revit e o Navisworks, cujas funções são essenciais para cada perfil de profissional que atua na obra. Isso acaba estimulando uma integração que faz agilizar a entrega e ao mesmo acabar com os improvisos.

Por tudo isso é que chegamos a uma realidade em que é inconcebível formular qualquer debate no campo da construção civil sem considerar esse sistema. Seria o mesmo que pensar a comuni-cação de hoje desprezando a internet e suas redes sociais digitais. Mais do que uma ponte, o BIM é uma grande via de trânsito rápido, capaz de dinamizar todas as etapas da construção e de se aproximar dos custos totais de forma quase que absolutamente certeira. É um novo mundo que se desponta diante dos nossos olhos.

Sócia da Projelet, empresa de engenharia e arquitetura especializada em soluções inteligentes para a construção civil