Revitalizar o que nunca deixou de existir

Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro país a reconhecer o sucesso do mandatário brasileiro foi a Argentina. Assim como a primeira visita recebida por Lula, mesmo ainda sem ter sido empossado, foi do presidente Alberto Fernández.

Na cerimônia de posse, o primeiro cumprimento de uma autoridade estrangeira ao presidente foi de Fernández. Em sua primeira viagem internacional realizada após a posse, Lula escolheu a Argentina. Estes fatos, que demonstram uma grande proximidade entre ambos, surgem com uma indagação: por qual razão a gestão do governo Bolsonaro ignorou tanto a busca de uma sinergia efetiva entre os dois países como a que sempre existiu nos últimos 20 anos?

Desta forma, a mídia e os meios empresariais retomam a discussão sobre o resgate ou não do Mercosul, em especial pela relação dos dois maiores signatários do bloco, que são Brasil e Argentina. Os números mostram que nunca deixou de existir uma ampla relação de negócios entre os dois países.

Um exemplo relacionado ao RS mostra essa simbiose. Na fronteira São Borja - São Tomé, em 2021, passaram para o Brasil 43.898 caminhões vindos do país vizinho. Já do Brasil partiram 54.448 caminhões, totalizando 98.346 veículos no ano.

Se considerarmos que pela fronteira São Borja - São Tomé passa 30% do efetivo de comércio rodoviário entre Brasil e Argentina, podemos dizer que pelo menos sete vezes mais deste volume acontece nas demais fronteiras. A Argentina representa o destino de 4,6% do total de exportações brasileiras ao mundo, de acordo com as estatísticas do MDCI para o ano de 2021, aquém, no entanto, dos 7,5% que foram registrados no ano de 2012.

Isso dá a dimensão de que a relação nunca deixou de existir, independente da corrente ideológica que se estabeleça. Em 1995, quando escrevi meu primeiro livro Mercosul: Oportunidades e Ameaças a relação comercial Brasil x Mercosul representava U$ 3,1 bilhões. Na mesma época, falávamos de mudar bitolas de trem, restringir fluxo de pessoas e fronteiras com o objetivo de defesa para ataques recíprocos, sem falar, claro, da enorme rivalidade no futebol.

Chegar a estes números significa a evidência de algo que sempre existiu. Até mesmo aceitar que a maioria dos brasileiros, ainda que veladamente, torceu pela Argentina na decisão da última Copa do Mundo.

Advogado