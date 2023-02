PT 43 - Infinitos pontos

O PT não tem uma trajetória linear, mas poderia ter a definição de uma reta: conjunto de pontos infinitos, com tamanho infinito e unidimensional.

Para a construção do PT foi necessário juntar um conjunto de pontos infinitos, seu tamanho não cabe nos limites do Brasil, tomou uma dimensão planetária, infinita, e sua dimensão é única, um partido de esquerda sui generis.

Não é retórica, muito menos literatura. É o PT que chega pela quinta vez à presidência da República, com o terceiro mandato de Lula, aos seus 43 anos de fundação.

Infinitas horas de militância, por todos os cantos. Infinitos pontos de encontro para traçar políticas sociais, intervenções nas entidades, nos espaços de governo, para se comunicar.

Sua representatividade é infinita. E todos sabem que, apesar das fake news, da deposição da presidenta Dilma Rousseff, do lavajatismo, a verdade dos fatos prevaleceu.

Não foram as narrativas das forças conservadoras que se opõe ao projeto de desenvolvimento do PT que venceram. Estas foram derrotadas.

Apesar do declínio do Estado de Desenvolvimento no mundo há anos, o PT volta ao poder com uma política desenvolvimentista do primeiro governo Lula, não rentista e não privatista. Diante dos ataques ao Estado Democrático de Direito, o PT conseguiu com Lula unir a nação contra a direita fascista e golpista e derrotá-la.

Estamos, por outro lado, não num caminho reto e sem percalços. Pelo contrário, estamos encontrando subidas e descidas infinitas, com solavancos, mas firmes na direção desta infinita potência, chamada Brasil. Abrimos a clareira na porta do labirinto em que quiseram nos empurrar.

Sem enganos e sem subterfúgios, o PT carece de mais debates internos, de retomar suas instâncias democráticas, cortar arestas criadas por burocratas e oportunistas de plantão.

Mas o PT é unidimensional, é ele e só ele um modelo para o mundo, deve continuar ligando infinitos pontos. Não é uma linha reta. Foi e é o caminho que fizemos ao caminhar!

Viva os 43 anos do PT!

Ex-vereador de Porto Alegre (PT)