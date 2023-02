O ano novo e o adeus às sacolinhas

Fernando Goldsztein

Não sou adepto das ditas resoluções de Ano Novo. Aliás, na minha opinião, a noite do 31 de dezembro é igual a qualquer outra das 364 noites do ano. Desculpem se decepciono os que adoram o réveillon com espumante e fogos de artifício, definitivamente, não é o meu perfil.

Porém, neste ano foi diferente. Fiz algo transformador na virada. Iniciei 2023 sendo ambientalmente mais responsável. E, para isso, fiz algo prosaico que está ao alcance de cada um de nós: abandonei as sacolinhas plásticas do supermercado. Sim, desde o início do ano não as utilizo. E não as usarei mais. Nunca mais!

Eu estava para fazer isso há algum tempo. Meu filho mais velho insistia para que eu adotasse as sacolas reutilizáveis. Mas, precisou haver a soma de alguns fatores para que finalmente eu mudasse o meu hábito poluidor. Aliás, como é difícil mudar nossos hábitos, não é mesmo? Mas, isso é tema para outro texto…

A minha decisão ocorreu logo no primeiro dia do ano. Lá no Uruguai, onde eu estava, existe uma lei que obriga os supermercados a cobrarem pelas sacolinhas. Custam 5 pesos cada (algo como R$ 0,60). Portanto, eu gastava cerca de 60 pesos, ou R$ 7,00, cada vez que fazia compras. Por 300 pesos (R$ 36) comprei duas excelentes sacolas reutilizáveis. Fazendo um cálculo simples, em cinco idas ao supermercado as sacolas reutilizáveis estariam pagas.

Ainda com a calculadora em mãos, concluí que deixarei de utilizar aproximadamente 2 mil sacolinhas plásticas por ano. Num raciocínio otimista, se eu viver mais 40 anos, deixarei de descartar na natureza cerca de 80 mil delas... Incrível, não?

Pagar pelas sacolinhas foi a gota d'água, o empurrão que faltava. Eu economizo dinheiro, meu filho fica feliz, paro de encher os esgotos, os oceanos e os aterros sanitários com resíduos plásticos e, de quebra, as compras ficam mais bem organizadas e fáceis de transportar na mão ou no bagageiro do carro.

Aos que são contra a cobrança, respeito a opinião. Porém, lembro que não existe almoço grátis. Os supermercados certamente embutem o custo das sacolinhas nos produtos. Portanto, mesmo que na sua cidade a sacolinha plástica ainda seja gratuita (tomara que não por muito tempo…), aproveite a vibe de início de ano e adote as sacolas reutilizáveis. O planeta agradece!

