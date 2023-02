O poder do empreendedorismo!

Elaine Deboni

Certamente você já ouviu a seguinte frase: "Apoie negócios locais e compre de pequenos empreendedores". Hoje eu vou te explicar por qual motivo isso é tão importante.

Quando tomamos essa decisão, podemos ouvir outra frase: "Por causa de vocês nós temos um futuro". Este futuro era algo fora de cogitação há 14 anos, quando boa parte dos lojistas do Pop Center trabalhavam em bancas na Praça XV. Naquela época não existia nada a favor deles, apenas a força de vontade de cada um. O trabalho, além de ser pesado, trazia consigo a incerteza do amanhã. "Está marcando chuva, menos um dia de vendas" ou "A fiscalização está vindo, guarda tudo rápido". Frases que ecoavam na cabeça de cada um deles durante todos os dias.

Não ecoam mais. Hoje, após 14 anos, nossos lojistas conseguem ter uma perspectiva de futuro. Pais que pagaram universidades particulares para os filhos. Jovens que decidiram empreender e, hoje, são empresários de sucesso. Mulheres que perderam seu lugar no mercado de trabalho após a maternidade, mas recuperaram a vida profissional. Sonhos conquistados, como carros, casas melhores e maiores, viagens e, até mesmo os mais simples, como comer bem, ter contas em dia, proporcionar saúde e qualidade de vida para a família. Tudo isso é fruto de um trabalho incansável de cada lojista e, também, de toda a diretoria do Pop Center.

Promover e fomentar o empreendedorismo em nosso País é uma das atividades mais desafiadoras e importantes. Ao decidir fazer isso com os ex-camelôs do Centro Histórico, eu sabia que estaria dando um passo enorme, mesmo sabendo que estava pisando em um solo desconhecido. Porém, não foi difícil transformar isso em meu propósito de vida. Arregacei as mangas, formei uma boa equipe e trabalhei. Trabalhei até que todos pudessem ter a oportunidade de uma vida melhor. Aconteceu!

Durante estes 14 anos conseguimos comemorar grandes conquistas, como a adesão ao Pacto Global da ONU. Muitos prêmios e homenagens. No entanto, nada faz meus olhos brilharem mais do que ver o crescimento de cada um. Lojas cheias, negócios prosperando, famílias trabalhando juntas. Esse é o verdadeiro resultado do nosso trabalho e é por isso que fazemos o que fazemos. Não somos mais apenas um Centro Popular de Compras. Por aqui, há 14 anos, garantimos futuros melhores e transformamos vidas!

CEO do Pop Center Porto Alegre