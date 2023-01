Administração pública, o que deve ser feito?

Ivanor Ferronatto

Depois dessa avalanche de instabilidades ocorridas nos últimos meses, convulsionando os pacatos cidadãos brasileiros, é de bom trazer informações sobre os desejos pelos quais se lançaram em guerra os rio-grandenses, farroupilhas, em busca de sua República. Estas informações foram por mim retiradas do livro escrito por Arthur Ferreira Filho, de título: História Geral do Rio Grande do Sul, 1503 - 1964.

Ao ser implantada a República Rio-grandense pelos farrapos, instado os diversos órgãos governamentais, municipais, distritais, tinha como objetivo as seguintes diretrizes para a nova nação: Pág. 83 "A República Farroupilha, apesar das circunstâncias contrárias, procurou organizar-se como estado moderno, progressista e impregnado de alta moral administrativa. Os impostos eram moderados e os gastos se realizavam dentro da mais escrupulosa parcimônia. Foram criadas pela República aulas em todos os municípios, o governo republicano criou o Gabinete de Leitura que mais tarde foi transformado em Biblioteca Nacional".

Criou-se os serviços de correios, abriram-se várias novas estradas. Em Caçapava, reuniu-se pela primeira vez o Conselho da República, que entre outras coisas criou a lei eleitoral que estabelecia o voto obrigatório (isto quando o Brasil estava sob o regime de Monarquia.

Após a assinatura do tratado de paz, pelo lado imperial, Caxias, como presidente da província, se pôs a campo. Página 96. Procurou o general ir de encontro a alguns anseios republicanos. Todas as escolas de ensino secundário existentes em Porto Alegre foram reunidas no Liceu D. Afonso, adicionando-se as cadeiras de inglês, geografia, astronomia, história, álgebra, retórica, desenho e música. A 1º de fevereiro de 1846 (apenas um ano após o término da Guerra dos Farrapos) com a presença do imperador D. Pedro II, foi assentada a pedra fundamental, pág. 97.

Em 1845 estava em execução o alargamento das picadas dos matos Português e Castelhano, a estrada do Mundo Novo a Vacaria e a abertura de uma nova estrada de Rio Pardo para Cruz Alta. Em 1849 é iniciada a abertura da estrada S. Leopoldo-Passo do Rio dos Sinos, comunicando esta povoação com Santa Cristina do Pinhal e Colônia Mundo Novo. Em 1858, estradas mais remotas, como as de Nonoai a Palmeiras.

Prezados leitores, o que somos hoje? O que poderíamos ter sido? O que nos falta?

Contador e escritor