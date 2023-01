Imposto baixo, crescimento alto

Leonardo Pascoal

É difícil ver uma eleição em que a promessa de ampliar serviços e reduzir impostos não se repita. A regra, em geral, é a mesma: promete-se no período eleitoral e, passada a euforia da campanha, as palavras começam a ser melhor escolhidas, as falas vão se ajustando à realidade e o compromisso fica na eleição. Isso, porém, pode e deve ser diferente — e Esteio é a prova.

Inúmeros estudos, representados graficamente pela famosa Curva de Laffer, demonstram que há melhoria na capacidade de arrecadação de um governo quando se alteram alíquotas de determinados tributos. O que falta, então? Coragem para fazer diferente é a resposta.

Sob o argumento da "renúncia de receita", muitos gestores optam por não "correr o risco". Justamente por isso, temos tão poucos casos no Brasil de experiências nesse sentido. É evidente que nem sempre as condições da administração, tampouco os resultados alcançados, são os esperados. Cabe, então, lembrar que as mudanças não são definitivas e podem, sim, ser ajustadas de acordo com a realidade observada.

Em Esteio, no começo da pandemia, optamos por reduzir 118 alíquotas do Imposto Sobre Serviço (ISS) para o patamar mínimo de 2%. Foi uma medida inicialmente temporária, válida ao longo do segundo semestre de 2020. Não sabíamos qual seria o resultado exato, mas acreditávamos que a iniciativa daria certo. E deu.

Já naquele primeiro semestre, enquanto o setor de serviços convivia com inúmeras restrições, o crescimento na arrecadação foi de 23,2% em relação ao semestre anterior. Optamos, assim, por tornar a medida definitiva, alterando o Código Tributário Municipal e promovendo o maior corte de impostos da história da cidade, com a redução de 120 alíquotas ao menor valor possível.

Em 2021, mesmo com as maiores restrições impostas pela bandeira preta do governo do Estado, a arrecadação de ISS cresceu 19,75% em relação a 2020. Em 2022, fechamos com novo aumento, desta vez de 16,42%, se comparado a 2021. Registre-se: ambos foram crescimentos superiores ao observado na evolução das receitas correntes do município.

Esses dados nos animam e mostram a assertividade das decisões. Criamos um ambiente mais favorável aos negócios, reduzimos o custo dos serviços e, ainda assim, elevamos o nível de arrecadação. Com isso, foi possível atender mais demandas sociais e contribuir para a retroalimentação deste ciclo positivo. Provamos, na prática, que a redução de impostos é um combustível para a economia.

Prefeito de Esteio (PP)