Começaram os campeonatos regionais, importantes para os clubes do Interior. Em todo o Brasil há mais de 10 mil clubes de futebol (coloque pelo menos dois em cada um de mais de 5 mil municípios), mas só 40 estão nas séries A e B do Brasileiro, com visibilidade e patrocínios. Multiplique isso pelos elencos, pelo menos uns 300 mil jogadores dos pequenos clubes sonham em estar entre os cerca de 1,2 mil que brilham nas séries A e B.

Renato Portaluppi começou sua carreira no Esportivo de Bento Gonçalves, Mano Menezes jogou em clubes menores ainda e foi no Guarani de Venâncio Aires que começou a ser treinador. Os pequenos clubes de futebol são como as nascentes dos grandes rios, não haveria os rios caudalosos que abastecem as cidades se eles não se formassem em pequenas nascentes e fossem convergindo para os grandes cursos de água.

O problema dos pequenos clubes é lutar pela sobrevivência, pois todo o sistema legal vigente, no momento, inviabiliza a sua existência, por isso a maioria se limita a jogar poucos meses por ano, com contratos provisórios com os atletas. Mas que sistema legal é esse, que ameaça as nascentes do futebol brasileiro?

Existe uma série de recursos a que os clubes só têm acesso se estiverem sem dívidas, mas não há previsão legal de que esses recursos possam ser alocados para os pagamentos das próprias dívidas, por exemplo. Os pequenos clubes - como qualquer pessoa, ou como qualquer micro ou pequena empresa - lutam para pagar suas dívidas, mas um círculo vicioso é que a existência delas impede o acesso a todas as formas de outros recursos existentes. Por que não prever que eles possam ser usados justamente para pagar essas dívidas?

Uma questão delicada para os pequenos clubes também é a legislação trabalhista, onde os jogadores reclamantes entram com ampla vantagem, pois a doutrina prevê a "vulnerabilidade" do empregado diante do empregador. Na prática, ocorre de um só jogador fechar um time inteiro, desempregando um elenco de 20 a 30 atletas, porque imensas dívidas trabalhistas, impagáveis, inviabilizam a continuidade do funcionamento dos pequenos clubes. É como matar a fonte de onde tantos poderiam beber água. São questões delicadas, mas que mereceriam que os pequenos clubes também fossem considerados "vulneráveis" perante a lei, para sobreviver, pois sem eles as comunidades e o futebol também perdem.

