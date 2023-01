Comusa internacional

Márcio Lüders

Orgulho e pertencimento são palavras que definem o momento que vivemos no saneamento de Novo Hamburgo. Todos nós, servidores desta importante autarquia, estamos fazendo história e dando nossa contribuição para a melhoria da vida dos hamburgueses.

O desafio veio em 2018, quando nos foi dada a missão, pela prefeita Fátima Daudt, de alavancar o saneamento em Novo Hamburgo. O cenário era extremamente adverso, uma dívida de mais de R$ 200 milhões já transitada em julgado junto à Corsan, prestes a perder o financiamento junto ao governo federal para construir a Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau, entre outros tantos desafios.

Passamos nestes últimos cinco anos pela maior estiagem da história, em 2020, e não tivemos nenhum dia sequer de racionamento em nossa cidade, apesar de toda a problemática de tratamento de água em situação crítica, mesmo em 2023.

Em 2019, ingressamos no Pacto Global da ONU, onde reafirmamos não só o nosso compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade, mas também firmamos compromisso com este importante organismo internacional para com as Boas Práticas de Governança e Compliance e fomos finalistas no Prêmio Cases de Saneamento 2019 com nosso projeto "Guarde a chuva - Cisternas nas escolas", que beneficia mais de 40 escolas em toda Novo Hamburgo.

Tomamos fortes medidas de austeridade e, nos últimos quatro anos, conseguimos economizar mais de R$ 60 milhões.

Como coroação deste trabalho incansável, ingressamos no Conselho Mundial da Água (World Water Council), reafirmando nossa vanguarda na busca se soluções para o saneamento e o compromisso com a sustentabilidade.

Em todo o Brasil, apenas a Sabesp e a Comusa são autarquias de saneamento que fazem parte dessa entidade e onde poderemos buscar novas parcerias, inovações em pesquisas, decidir políticas relativas à conservação da água a nível mundial, além de nos aproximar de entes financiadores privados que podem garantir recursos para novos projetos inovadores. Nosso País é de interesse de toda a comunidade internacional, devido à abundância de aquíferos, e nossa região, com toda a bacia do Rio do Sinos, pode oferecer oportunidades de pesquisas e experiências de tratamento únicas. É nosso papel aproveitar esse momento.

Somos nós que fazemos o futuro e, com muito empenho, conseguimos colocar nossa autarquia e Novo Hamburgo no mapa mundial da sustentabilidade. É a Comusa cada vez mais internacional.

Vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa