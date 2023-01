Ponte Jaguarão-Rio Branco 

Jornal do Comércio, página 5, edição de 27/01/2023) e não pode ser demolida ou que nela sejam feitas alterações. Mas, é bom ter uma segunda ligação, pois a ponte atual tem cerca de 90 anos e a circulação de caminhões mais do que pesados pode oferecer danos à sua estrutura. (Ricardo A. C. Gonçalves, Porto Alegre) Para quem já esteve, como eu, em Jaguarão, saber que será construída uma segunda ponte ligando aquela cidade a Rio Branco , no Uruguai, é uma boa notícia, pela importância do comércio entre os dois países. Mas, a ponte é um patrimônio histórico (, página 5, edição de 27/01/2023) e não pode ser demolida ou que nela sejam feitas alterações. Mas, é bom ter uma segunda ligação, pois a ponte atual tem cerca de 90 anos e a circulação de caminhões mais do que pesados pode oferecer danos à sua estrutura. (Ricardo A. C. Gonçalves, Porto Alegre)

Praias pacatas

Realmente, a construção de muitos espigões com 15 ou mais andares em muitas das praias gaúchas, especialmente em Tramandaí, Capão da Canoa e Torres, não serve como atrativo para os veranistas, pelo contrário (Fernando Albrecht, Começo de Conversa, página 3, edição de 27/01/2023 do Jornal do Comércio). No entanto, temos uma saudável e muita procurada praia que é Imbé, justamente pelo fato de que nela o seu Plano Diretor só permite casas com até um andar de altura. Com isso, temos uma grande expansão de moradias com os seus habitantes/veranistas se conhecendo e dando boas-vindas aos novos vizinhos, meu caso. Que continue assim e jamais prospere a ideia de alguns que, felizmente, não foi aprovada, de permitir edifícios em Imbé. (João Emílio Figueiredo, veranista de Imbé/RS há 20 anos)

Críticas a Bolsonaro

Gostaria de dizer ao prezado leitor Telmo Contursi (coluna Palavra do Leitor do Jornal do Comércio, edição de 25/01/2023) que, por enquanto, ainda não dá para baixar a guarda com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de seu mandato, na minha visão, ele cometeu muitos "pecados", que não poderão ser esquecidos em tão pouco tempo. (Manoel Luiz Silva dos Santos, Porto Alegre)

Debates

Continuam os debates e ataques entre o atual governo federal e o anterior, deixando de lado o que interessa ao Brasil, que é a solução dos nossos problemas, principalmente com o grande déficit deste ano de 2023. As eleições já passaram e é preciso pensar no futuro, no que fazer para equilibrar as contas públicas. (João Carlos da Rosa)

ICMS

Todos colocavam gasolina com os preços, incluindo o ICMS, de grande receita para os estados. Mas, pensando na sua reeleição, o então presidente Jair Bolsonaro tratou de diminuir o ICMS, causando um rombo nas finanças estaduais. Agora, os governadores querem que tudo volte como antes. É esperar para ver. (Mayara S. Boaventura)