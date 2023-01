Complexo Beira-Rio e a diversificação da experiência

Paulo Pinheiro

O Estádio Beira-Rio terá um ano intenso e com o calendário repleto de atrações. A começar pelo nosso Sport Club Internacional, que disputará quatro importantes competições. Além disso, vem aí uma diversificada agenda de eventos, oferecendo ao público as melhores experiências que o estádio pode proporcionar.

No futebol, o destaque do ano é para a Copa Libertadores, o principal torneio da América do Sul. O Gauchão, que iniciou em janeiro, marca a volta da torcida colorada a sua casa. Vamos ter ainda o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Em todas essas competições, a tradição de conquistas, o protagonismo histórico e a força da torcida, certamente se unirão ao time e o Beira-Rio vai fazer a sua parte em cada uma delas!

E o ano nem bem está começando, mas já podemos anunciar dois grandes shows no Beira-Rio: a histórica turnê que marca os 40 anos da banda Titãs (Encontro – Todos ao Mesmo Tempo Agora), em maio, e a nova edição do Projeto Tardezinha, em novembro, onde o cantor Thiaguinho revisita os clássicos que ficaram eternizados nas vozes de grandes cantores de pagode e celebra seus 20 anos de carreira!

Mais atrações estão por vir. Um produto exclusivo da BRIO terá a sua terceira edição neste ano. Uma experiência única, reunindo os apaixonados pelo futebol e que sonham em jogar no Beira-Rio: o Seleção Colorada. Aguardem!

Enquanto isso, no Complexo Beira-Rio e junto com o clube, seguiremos fortes em manter a tradição do nosso Gigantinho em estar na rota dos eventos nacionais e internacionais. Em breve teremos novidades! Já o Sunset, segue ativo nos dias de jogos, com shows musicais ao vivo e suas operações gastronômicas. Aberto para todos os torcedores e também para quem circula no entorno do Estádio, o Sunset coloca o Beira-Rio ao lado de um dos espaços mais valorizados e efervescentes da cidade e dialoga com este mais novo e bonito cartão-postal da Capital, a orla do Guaíba.

Buscamos oferecer as mais diferentes oportunidades de experiências que o Complexo Beira-Rio permite. Em cada um de seus espaços, em cada uma de suas atrações, conteúdos e serviços, queremos proporcionar momentos memoráveis e o compartilhamento das emoções que eles geram em todos que o frequentam. Venha para o Beira-Rio!

CEO da BRIO