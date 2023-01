Estoque parado é dinheiro parado

Ricardo Aranha

Executivo de negócios da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

O ano de 2022 foi diferente de todos os outros passados e a maioria das pessoas deve concordar com isso. Saímos de uma pandemia, que infelizmente trouxe perdas insubstituíveis para muitos de nós, e entramos em um ano cheio de dualidades, incertezas dos mais variados tipos, o que nos exige muita resiliência e foco para continuarmos a jornada.

Os empreendedores do segmento do varejo tiveram de recorrer à criatividade para rentabilizar os novos canais de vendas que foram desenvolvidos durante a pandemia. Buscaram conhecimento para tirar o melhor proveito desses canais, em especial os marketplaces. Afinal, o varejo ainda se recupera de perdas ocasionadas pelo fechamento do comércio no período de distanciamento social e sofre reflexos como atrasos de reposição nos estoques, por exemplo.

No outro lado do balcão, os marketplaces buscam constantemente a superação diária com vistas à melhoria dos seus indicadores como, por exemplo, ter mais sortimento, entregar mais rápido e sem falhas, além de reduzir custos operacionais. Tudo isso impulsionado pelo principal motor, ou seja, a satisfação do consumidor, que permitirá fazê-lo voltar às compras no futuro - fidelizar o cliente.

Toda equação deve ter um equilíbrio e acreditamos que os vendedores - em especial os que usam os marketplaces como canal - podem melhorar seus resultados em quantidade e no valor do tíquete médio com ofertas do tipo "combo" ou os kits. Este momento é propício para fazer ofertas que chamem a atenção dos consumidores.

A oferta promocional é um importante aliado na corrida por uma parcela da renda adicional disponível nessa época o ano. Ela pode agregar valor e benefícios atraentes ao consumidor e influenciar decisivamente na escolha pelos seus produtos e não os dos seus concorrentes. Em vez da tradicional estratégia do simples desconto, a montagem de combos ou kits com produtos iguais ou afins poderá ser interessante e, principalmente, lucrativa.

Na montagem dos kits, uma sugestão é utilizar produtos de baixa rotatividade. Estoque parado é dinheiro parado. Utilize esses produtos com outros produtos afins para a montagem dos kits. Uma outra dica para a montagem dos kits é combinar produtos com boa margem junto com outros de pouca margem. No todo, o kit ajuda equilibrar a conta e desperta a necessidade do consumidor, que vai levar mais produtos por um valor menor do que se comprasse individualmente.

Percebemos, portanto, que a montagem dos kits pode ser uma boa estratégia para movimentar estoques parados, garantir margem da oferta, aumentar tíquete médio e ainda gerar mais vendas. Porém, será que os marketplaces conseguirão processar corretamente os kits montados pelos seus vendedores? Como os marketplaces conseguirão interpretar que o produto A o produto B fazem parte de um mesmo item de venda? Aqui é começa um grande desafio do varejo digital, que é o de entregar exatamente a combinação exibida nas vitrines virtuais.

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, organização multissetorial sem fins lucrativos que representa nacionalmente a GS1 Global, tem uma solução simples para ajudar nesta tarefa. Quando montar o seu kit composto pelos produtos A produto B, que podem ser de fabricantes diferentes e cada um com sua identificação única, o GTIN - também conhecido no e-commerce como código EAN - o vendedor poderá criar um novo código EAN exclusivo para esse kit físico, que será o seu código e identificará o kit com a marca da sua empresa.

Esse código é único para a combinação de produtos e será a identificação feita pelo vendedor e reconhecida pelos marketplaces. Dessa forma, eles conseguirão fazer a venda, o faturamento e a entrega com a garantia de que o que foi apresentado ao consumidor será corretamente entregue.

A solução do GTIN para o kit não se restringe ao Brasil. A GS1 atua em todo o mundo e um kit identificado no Brasil com o código daqui pode ser vendido em qualquer país. Uma vantagem dessa identificação de kits é quando os marketplaces oferecerem serviços fullfilment, que reconhecem o código GTIN/EAN para a operação de armazenamento e administrativa. Ao adotar o sistema GS1, que apoia as empresas na geração e aplicação dos códigos EAN validados, os vendedores poderão alcançar novos modelos comerciais, canais de vendas e mercados que até então não estavam acessíveis.