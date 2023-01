Antes que comecemos a chorar…

Daniel Báril

O mundo adere, neste 27 de janeiro, à campanha "WeRemember", em homenagem ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Data essa que me faz lembrar de um relato que ouvi no Yad Vashem, o Centro de Memória do Holocausto, em Israel. O relato ouvido da boca de um sobrevivente. Um sobrevivente que contava, em vídeo, as atrocidades por ele vividas enquanto esteve nos campos de concentração. Atrocidades que nenhum homem nunca conseguirá verdadeiramente explicar, ou entender. Chamava a atenção - quase saltava aos olhos! - que aquele sobrevivente relatava alguns dos mais tenebrosos e tristes episódios que a humanidade já vivenciou, mas sempre com um sorriso no rosto. Um sorriso de quem estava em paz. Um sorriso de leveza. Um sorriso que não se coadunava às atrocidades do relato, e que quase nos fazia pensar que ele era indiferente ao que vivenciara.

Ao fim, ele terminava contando que muitas vezes lhe perguntavam como é que, depois de tudo o que passou, ele ainda tinha esse sorriso no rosto. E a resposta era sempre a mesma: ele dizia que diariamente se esforçava para sorrir. Se esforçava para sorrir porque, no dia em que parasse, nunca mais conseguiria parar de chorar.

Mas quando falamos de uma data que homenageia as vítimas do Holocausto, temos que falar não apenas dos milhões de judeus, negros, ciganos, gays, pessoas com deficiências (físicas e mentais) e opositores políticos que foram mortos. Falamos também das "vítimas" que sobreviveram. Das que sobreviveram, mas perderam familiares (quem não?). Falamos também dos filhos de sobreviventes, criados em lares que nunca puderam superar verdadeiramente os horrores da guerra. Falamos dos próprios alemães de gerações posteriores, que buscaram, mas nunca conseguiram, entender como seus pais e avós foram capazes de tamanha atrocidade.

Aderindo à campanha, ou mesmo lembrando o Holocausto, a nossa geração empreende um esforço conjunto - um esforço comunitário, de ampla propagação e conscientização, para que eventos nefastos como esse nunca mais aconteçam.

É, então, em prol dessa conscientização que nós lembramos (WeRemember)! E nós não "lembramos" de qualquer forma. Lembramo-nos olhando para a frente e com um sorriso no rosto. Olhando para a frente porque não há maior compromisso firmado com os nossos antepassados do que sobrevivermos e darmos continuidade à nossa história! Com um sorriso no rosto porque, assim como aquele sobrevivente do Yad Vashem, no dia em que nos esquecermos de lembrar, talvez nunca mais consigamos parar de chorar.

Diretor Jurídico da Federação Israelita do Rio Grande do Sul