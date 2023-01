Política a serviço da comunidade

Lucas Menezes

Há muito tempo que a política caiu no campo da demonização no Brasil. Ser político ou trabalhar no ramo faz do indivíduo um suspeito natural daquilo que não anda bem. Isso, é claro, não é sem porquê: muitos foram os maus políticos que geraram na população a percepção de que a exceção é a regra é de que, portanto, a classe como um todo não presta. O problema é que, sem política - a boa política -, as soluções pelas quais a população anseia não acontecerão.

Vamos a um exemplo prático: os problemas crônicos de segurança pública no Brasil e, por óbvio, no Rio Grande do Sul. Se simplesmente desprezarmos a administração pública ou os agentes políticos, dificilmente conseguiremos implementar medidas positivas, como o aumento da presença policial nas ruas, o investimento em tecnologia e os programas de capacitação e treinamento para os agentes de segurança — aliás, essa uma etapa fundamental para garantir a segurança de todos e eliminar os erros de procedimento.

É com base nessas percepções que temos agido em São Gabriel. São ações voltadas à solução de problemas, inclusive com a parceria da sociedade — tirando a política do campo da demonização e colocando-a a serviço de quem paga a conta. O programa São Gabriel Mais Segura é a materialização desses princípios. A iniciativa conta com a instalação de câmeras de videomonitoramento junto aos prédios de comércio local e das residências. Com isso, os órgãos de segurança passam a contar com instrumentos de antecipação e combate ao crime, e que servem também à apuração e elucidação de possíveis ocorrências.

No mesmo sentido, propusemos ao governo do Estado a criação de uma central de monitoramento 24 horas. Novamente, a ideia é utilizar a boa política, com parcerias e colaboração, para oferecer resultados a todos. Eis nossa proposta: que o Estado nos envie agentes do Programa Mais Efetivo, enquanto a Prefeitura ficaria responsável pela infraestrutura do local e pela instalação de câmeras. Aliás, já instalamos 36 novas câmeras nos acessos à cidade e ao interior.

E assim, com soluções eficazes, estratégicas e inteligentes, conseguiremos restabelecer a conexão entre o cidadão e a política. Entre representados e representantes. Afinal de contas, a população cansou, com razão, dos belos discursos e da inação. Cabe aos agentes políticos unir esforços para apresentar soluções e colocar a política a serviço das pessoas.

Prefeito de São Gabriel (PL)