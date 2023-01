O paciente no centro do cuidado

Paulo Magnus

A saúde sempre esteve interligada: é uma avaliação clínica que leva ao agendamento de um exame específico, cujo resultado pode revelar a descoberta de um diagnóstico e orientar o melhor tratamento rumo à cura ou ao controle da doença. Com o uso da tecnologia e mantendo a inovação com foco no cuidar, toda essa conexão consegue atingir proporções ainda maiores para a gestão da saúde, principalmente na hora de facilitar a troca de informações do paciente e analisá-los em tempo real. A essa nova dinâmica chamamos Global Health.

Integrar os dados dos pacientes, portanto, tem sido um dos grandes desafios da saúde digital. E isso nos leva às discussões sobre interoperabilidade entre sistemas. Convido-lhe para uma reflexão sobre o que chamo de patrimônio da pessoa e que engloba seus dados de saúde e o direito individual de gerenciá-los. Acredito que somente dessa forma, tendo total acesso aos próprios dados, o paciente pode (re)assumir seu protagonismo.

Algumas instituições brasileiras adotaram soluções interessantes, como uma plataforma única de atendimento, cujo objetivo é fazer com que o hospital e o paciente tenham um contato próximo. Destaco o projeto Mãe 360º, do Hospital Mãe de Deus, referência no RS. O nome dado ao projeto foi escolhido para retratar a vontade do hospital em cuidar de seu paciente em todas as esferas, mesmo após a alta. Junto da MV, o hospital personalizou o aplicativo Personal Health — white label e que pode ser customizado à realidade de qualquer instituição, visando estabelecer uma linha de tratamento e oferecer uma assistência com autonomia e humanização. Um ano após o início do projeto, são 12.154 pessoas usando o aplicativo no ecossistema Mãe 360º.

Na América Latina, mais de 2 milhões de pessoas já utilizam a plataforma para guardar seus dados e interagir com os 153 clientes que já adotaram o Global Health. Entre outras funcionalidades, o App Mãe 360º consegue reunir características físicas do paciente, suas comorbidades, listar medicamentos e alertar sobre agendamento de consultas e exames e também gravar todos os resultados. É importante esclarecer que os dados são depositados num repositório exclusivo, atendendo às determinações da LGPD.

Por fim, tem a Telemedicina 24 horas, com a novidade da Enfermeira Navegadora, recém-inserida no processo e que busca gerenciar a jornada do paciente que está em tratamento crônico, possibilitando um cuidado sempre que o paciente desejar.

CEO da MV