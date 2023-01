Porto Alegre é de todos nós

Regina Maria de Oliveira Machado

Porto Alegre iniciou 2023 com a meta atingida: 256 prefeitos de praça. Temos ainda muitas à disposição para receberem o trabalho voluntário. Esta parceria entre o poder público e os cidadãos vem dando bons resultados. O objetivo é deixar a nossa cidade cada vez mais bonita, limpa e atraente, numa convivência harmoniosa.

A campanha "A Gente Vive, a Gente Cuida!", lançada em 2022, vem reforçando o apelo para a mobilização dos cidadãos de Porto Alegre. Mas, muitas vezes, esses cuidados geram conflitos e isso exige um trabalho conciliatório. A gestão dos prefeitos de praça exige um olhar atento às suas necessidades, para os encaminhamentos e soluções às situações que surgem diariamente.

Há situações inusitadas que exigem o bom senso. Um exemplo que exigiu empatia e mediação de conflitos ocorreu na Praça Alfred Sehbe, na zona norte da Capital. Em frente a essa área, há um albergue, o Acolher 1, que dispõe de 75 vagas, sendo 62 masculinas, oito femininas e cinco LGBTQIA .

Para mediar uma queixa recorrente da comunidade e do prefeito da praça, de descarte irregular de lixo deixado pelos usuários do albergue, foi preciso encontrar um caminho de conciliação. Após reunião com os envolvidos na presença do prefeito da praça, entendemos que era necessário promover nos usuários do albergue um sentimento de pertencimento entre eles e a praça, compartilhando com o mesmo sentimento do prefeito daquela praça.

Assim, após um exaustivo diálogo e planejamento ficou combinado que haveria a doação de latões para uso de descarte. E nessas lixeiras seriam colocados o símbolo do albergue (um coração) para que os usuários entendessem que esse espaço público é uma extensão daquele local de acolhimento e que o lixo produzido por eles, precisava ser descartado ali. Um trabalho pedagógico diário realizado dentro do próprio albergue com cunho educativo que segue sendo realizado com feedbacks muito positivos.

Os usuários do albergue são voluntários e recolhem o lixo sempre que necessário. O prefeito da praça mantém o diálogo com o albergue para manter a praça limpa. O trabalho ocorre a cada três dias em média, mas a coordenação do albergue confere diariamente se a praça se mantém limpa e organizada. São colocados sacos de lixo, às vezes furtados, mas a ação continua de forma resiliente. Um desafio cotidiano em que ninguém desiste.

O trabalho é educativo dentro e fora do albergue e as conversas sobre a utilização do espaço público da praça são constantes, a tal ponto de os próprios usuários se colocarem à disposição para ajudar. O Interessante é que esse trabalho não encontrou resistência e os resultados têm sido mais do que satisfatórios tanto para o albergue como para a comunidade usuária da praça. Dentro da proposta da prefeitura: "A Gente Vive a Gente Cuida" todo o empenho é válido. Cada um fazendo a sua parte, teremos a nossa cidade cada dia mais bem cuidada, porque Porto Alegre é de Todos Nós.

Gerente dos Prefeitos de Praças/PMPA