coluna da edição de 18/01/2023 do Jornal do Comércio, sobre a pouca procura pelo ensino técnico no Brasil Bem colocado o assunto de Affonso Ritter em sua. Quando há tantos jovens brasileiros em busca do primeiro emprego vê-se que, por exemplo, no caso da Tecnologia da Informação (TI), não são muitos os que buscam ou têm acesso a um ensino na área. Já que o governador Eduardo Leite (PSDB) quer ampliar o ensino em tempo integral, sugiro que coloque à tarde aulas de TI. Com isso, muitos jovens logo que se formarem no Ensino Médio terão emprego garantido. (Júlio César A. Coelho, Porto Alegre)

Política

A política brasileira precisa que seus líderes tenham mais consciência do papel que representam para o País. Ficar só brigando entre os do governo e da oposição não acrescenta nada ao Brasil. Temos que encontrar soluções para os nossos graves problemas sociais. (Lucília M. Campos)

Vacinas no lixo

Aguardei o dia em que a primeira aplicação de vacina contra a Covid-19 no Brasil completou dois anos para manifestar minha indignação com a secretária estadual da Saúde. Como pode Arita Bergmann justificar que 500 mil doses foram jogadas no lixo por "baixa procura"? Então, ignora as milhares de pessoas com comorbidades e imunossuprimidas que já deveriam ter recebido a quinta dose? E que pelo menos 13 estados o fizeram ainda em 2022? Secretária, vá aos hospitais para ver quem a doença está matando! (Auber Lopes de Almeida, escritor, Porto Alegre)

Praças

As praças de Porto Alegre ficaram muito melhores desde que o prefeito Sebastião Melo criou a figura do xerife de praça, a quem cabe verificar os problemas quando ocorrem e solicitar providências junto aos órgãos municipais. Assim, são resolvidas questões com mais rapidez. (Antonino G. Soares)

Marina Silva

A ministra Marina Silva dizer no Fórum Social Mundial que o Brasil tem quase a metade da sua população com fome prestou um desserviço à nação e cometeu um erro grosseiro, um exagero deplorável contra o País. Tanto é verdade que logo virou motivo de piadas nas redes sociais, com razão. Se não sabe o que dizer, que mais escute do que fale. (Cristiano Mengarde)

GeraçãoE

Muito boas as matérias do Caderno GeraçãoE do Jornal do Comércio, visitando as praias do Litoral Norte. Citar as facilidades para abrir negócios na região pode levar mais pessoas a tentarem um empreendimento, já que com a pandemia da Covid-19 milhares se mudaram para o Litoral Norte. (Juliano Terra)