CPF será a única prova de identidade do cidadão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que torna o Cadastro da Pessoa Física, o popular CPF, o único registro de identificação. O número do CPF passa a ser suficiente para identificar qualquer cidadão em bancos de dados de serviços públicos.

Mas, problemas com CPF e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ainda atrasam o acesso a muitos serviços públicos no Brasil. Porém, com a unificação, certamente vai facilitar a vida de todos os brasileiros. De acordo com a nova lei, órgãos de governo não podem exigir números de outros documentos para preencher cadastros, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para dirigir veículos, o Registro Geral (RG), nos estados, ou o número da carteira de trabalho, por exemplo.

Para viagens ao exterior, obviamente, continuará a ser exigido o passaporte, documento com validade internacional, desde que preenchido dentro dos trâmites legais do nosso País e com o visto exigido ao entrar em países para onde se quer viajar. No Brasil, ainda, com a vacinação contra a febre amarela. E, eventualmente em alguns países, também a vacina contra a Covid-19 é pedida.

É uma boa medida que vai facilitar muitos procedimentos nas cidades, estados e junto ao governo federal, pois ainda se tem o hábito enraizado de se solicitar, às vezes, mais de um documento da pessoa, resquício talvez de anos passados, nos quais a identificação era algo comum de se pedir em diversas instâncias dos serviços públicos. Uma burocracia antiga, mas que ainda persiste, para o aborrecimento de diversas profissões e chegando ao cidadão comum em seus afazeres diários, um autêntico atraso.

O ideal é que essa iniciativa desburocratizante seja seguida por muitas outras em todos os níveis, como citado, dos serviços públicos estaduais e municipais, no rastro da iniciativa presidencial e com validade em nos mais diversos setores, excessivamente vinculados aos pedidos de identificação em etapas até do que é requerido na inicial. Espera-se, pois, que ter o CPF será suficiente para a pessoa se identificar, mas alguns lembram que o documento não tem foto, sendo apenas um número.

O fato é que o Brasil precisa se desburocratizar, facilitando os negócios e os empreendimentos em todos os setores públicos e da iniciativa privada. O ano de 2023 terá desafios econômico-financeiros pela frente, e evitar a burocracia documental em exagero é uma iniciativa muito boa.