Jornal do Comércio, página 8, edição de 18/01/2023 O Pontal Shopping será inaugurado no final de abril, embelezando e sendo mais uma atração na Zona Sul de Porto Alegre (). Para quem, como eu, ainda viu ali naquela área o Estaleiro Só fazendo reparos em navios de bom porte, fica uma sensação mista de saudades e alegria, pela modernidade que chegou ao local. Vou visitar o Pontal Shopping várias vezes, com certeza. (Célio Azambuja de Pádua, Porto Alegre)

Privatizações

O novo governo, liderado pelo presidente Lula (PT), está desfazendo muita coisa do governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL). Mas, no caso das privatizações, tem que ir com calma, pois tem muita estatal que não serve para mais nada. (Orlando A. B. Faissal)

Pavimentação

O prefeito Sebastião Melo (MDB) e sua equipe devem aproveitar a época de férias, principalmente janeiro e fevereiro, para darem uma investida em repavimentação, como na avenida João Pessoa, nas principais ruas e avenidas da Capital. A buraqueira é grande e precisa de manutenção. (Ary Mendonça)

Clima e veraneio

Não adianta, estamos quase no fim de janeiro e o clima não ajudou quase nada para que o calor da época fizesse a alegria dos milhares de veranistas que estão nas nossas praias do Litoral Norte e da Costa Doce. Falta calor na maioria dos dias e sei de famílias que acabaram retornando para Porto Alegre por conta do ar bem fresquinho nas noites de verão, de Cidreira até Torres, passando por Tramandaí e Capão da Canoa, exigindo até o uso de cobertores, uma incoerência do nosso clima. (Joelma A. Rubilar, Porto Alegre)

Rodovias

Transitei, num final de semana, pela BR 290, de P. Alegre à fronteira com o Uruguai. É impressionante a deterioração dessa importante rodovia de ligação do Brasil com Uruguai, Argentina e Chile. Fiz o mesmo trajeto de 500 km em agosto/2022, quando a buraqueira já era generalizada, a partir do entroncamento para Cachoeira do Sul. De lá para cá só piorou! Fiquei com vergonha dos turistas uruguaios e argentinos que, em grande número, estão transitando e se deparando com tal situação calamitosa. (Manoel Luiz Silva dos Santos, Porto Alegre)

Guerrilhas não

Muitos descontentes com quem ocupa o Planalto tentam que tal não ocorra, com manifestações neste sentido. O bom senso indica: é preferível vigiar rigorosamente a futura administração e impedir excessos. (Adelino Soares, advogado)