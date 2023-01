Como a radiodifusão encara os podcasts?

Roberto Cervo Melão

No início tudo era igual. Estações AM, FM e conexões limitadas pela distância. Grades de programação fechadas e, dependendo da localização, ouvir sem chiado se tornava uma tarefa difícil. Nos acostumamos com essa dinâmica, pois crescemos com o rádio deste jeito. Porém, a evolução é necessária, benéfica e a comunicação por áudio, como estávamos acostumados, não existe mais. Quando falo de mudanças, não falo apenas do rádio convencional, que mudou muito, mas falo também de outras opções que chegaram. E chegaram para ficar! Um exemplo da evolução tecnológica são os podcasts. Modelo parecido com o rádio, porém com uma proposta completamente diferente.

Com um modelo de entrevista, que muitas vezes mais parece um bate papo, o podcast conquistou diversos adeptos. Pode ser ouvido em qualquer lugar, em diversas plataformas diferentes, traz assuntos variados e para todos os gostos. Esses são alguns pontos positivos que fizeram com que milhares de pessoas passassem a consumir. O podcast também contribuiu para a evolução positiva nas rádios convencionais, pois elevou o nível do nosso trabalho.

Por isso, afirmo com toda a certeza: este novo modelo de consumo não afeta o funcionamento das rádios convencionais. Nós não nos tornamos concorrentes, muito pelo contrário. A evolução tecnológica como um todo, e incluo os podcasts nisso, possibilitaram um avanço bastante significativo ao trabalho de todos os radiodifusores.

Então, precisamos, de uma vez por todas, excluir a possibilidade do podcast substituir o rádio. Assim como muitos achavam que a TV poderia fazer isso, algo que não ocorreu, com este novo modelo não será diferente. Acredito que precisamos usar a tecnologia a nosso favor e seguir com as adaptações, assim nunca iremos cair no esquecimento.

Não consigo afirmar quais as próximas mudanças que a radiodifusão irá enfrentar e quais os novos modelos de consumo irão surgir, porém, a comunicação irá continuar sendo feita de pessoas para pessoas. Nossa essência jamais irá mudar!

Presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS - SindiRádio