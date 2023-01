Legado de valor tem que ser construído

Eduardo Fischer

O título acima iniciou a mensagem de boas-vindas do último Relatório Anual de Sustentabilidade MRV&CO. E eu o escolhi para este texto, pois vou falar aqui de transparência e de responsabilidade. Entendo que os desafios e transformações do mundo corporativo exigem essa construção constante que precisa ter como alicerces a integridade; e, especialmente, a consciência de que o papel de uma organização na sociedade é muito maior do que os produtos ou serviços que ela entrega.

Trazendo como exemplo a própria MRV, o destaque que a pauta ESG tem hoje é reflexo de uma história de evolução - em Governança; em processos e estratégias; na consolidação de um Programa de Integridade efetivo; na conquista de reconhecimentos como o Selo Pró-Ética; na participação ativa em movimentos significativos como o Movimento pela Integridade do Setor de Engenharia e Construção (MISEC). Vejo, com muito otimismo, que jornadas como essa têm acontecido cada vez mais em diferentes setores.

É nesse sentido que a MRV é signatária do Pacto Global da ONU, com compromissos concretos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e junto à Rede Brasil do Pacto Global da ONU, fomos pioneiros na adesão ao Movimento Transparência 100%, que mobiliza empresas no combate à corrupção para alcançar os ODS da Agenda 2030. Quando uma empresa faz parte de algo assim, comprometendo-se publicamente, está elevando a régua das suas próprias ambições. E evidenciando como é preciso ir além das obrigações: deve ir além dos próprios muros.

E falando em ir além, mais do que participante, a MRV se tornou embaixadora do Movimento Transparência 100%. Subir esse degrau coloca uma organização em uma posição de atuar ainda melhor e de transmitir isso para mais lideranças e companhias. Nunca isso foi tão importante. 2030 está logo ali! É tempo de acelerar o alcance dos ODS. Integridade, anticorrupção, condução profissional do negócio e transparência têm tudo a ver com isso: são pilares da capacidade de uma organização de "fazer do jeito certo" e responder aos desafios da atuação sustentável.

E se é tempo de acelerar, é tempo de mobilizar. Com a visão atenta das lideranças, com as boas iniciativas, com o exercício cotidiano da ética, em diversas frentes e ganhando alcance e projeção para todo o ecossistema corporativo e para a sociedade. Até porque acredito que um mundo mais ético, mais solidário e mais pautado pela transparência se constrói compartilhando ideias e práticas. Isso, também, é ir além dos muros.

CEO da MRV, empresa do grupo MRV&CO