Exportações do agronegócio

Jornal do Comércio, página 7, edição de 18/01/2023 O agronegócio continua sendo um dos sustentáculos, talvez o maior, da economia gaúcha. No ano passado, as exportações do setor alcançaram US$ 15,5 bilhões (). Nossa vocação para a agropecuária vem desde muitos anos, talvez séculos, e isso é muito bom. (Reginaldo A. C. Farias)

Infiltrações

Muito estranho. O candidato que faz as maiores bancadas e o maior número de governadores perde a eleição, segundo o Tribunal Eleitoral da caixa preta fechada, para o oponente. Diante da inegável suspeição do resultado anunciado, muitos milhares de eleitores em centenas de cidades brasileiras manifestam sua indignação durante dois meses num até irritante pacifismo. No dia em que parte deles se dirige a Brasília, formam lá uma multidão, que encontra as sedes dos Três Poderes completamente vulneráveis. Alguns daqueles até então pacíficos manifestantes, segundo versão oficial, se transformam em monstros, ingressam nos prédios e passam a depredar os ambientes. Não precisa ser engenheiro para desconfiar que os dutos de Brasília são de baixa qualidade e, consequentemente, facilmente apresentam graves infiltrações. (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Rua do Doce

Após meses de sua inauguração em 1º. de julho do ano passado, a Rua do Doce faz jus ao título de Capital do Doce dado a Pelotas, com o novo projeto sendo um sucesso. Além de encantar os próprios pelotenses, também é muito apreciada pelos turistas, pois a divulgação diz que ali estão os doces mais famosos e saborosos do município. (Bianca Bichet, Pelotas)

Segurança e armas

Prova de que liberar a compra e o uso de armas não resolve a questão da segurança pública é o fato de que, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, se não houvesse o aumento de armas de fogo em circulação no Brasil a partir de 2019, seriam menos 6.379 homicídios no Brasil. (Carlos Eduardo Behrensdorf, Pelotas)

Cobrança

Por que a imprensa não cobra do novo governo na mesma proporção que cobrava o antigo? Índio preso, ministra com ligação com a milícia, acabar com bons programas sociais e matéria educativa etc. Qual o motivo? (Clair Martinelli)

Censura

Se há um setor da mídia que está precisando de uma censura prévia por conta das cenas de sexo é o televisivo. Há dias vi chamada para novela, quando há ainda muitas crianças vendo, com um casal tirando as respectivas roupas. Onde está a censura? (Olavo Cerqueira de Almeida)