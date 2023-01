Uma jornada pela sustentabilidade

Manoel Lisboa

Aproveitando o início de 2023, é interessante pensarmos quais atitudes devemos tomar para tornar nosso dia a dia mais sustentável. Sabemos que hoje ainda estamos longe de ter um equilíbrio entre o que é consumido e aquilo que o planeta consegue nos fornecer- são 1,8 vezes.

Isto significa que estamos consumindo recursos das futuras gerações, deixando nossos filhos e netos sem meios suficientes para seu bem-estar. Estamos gerando também uma quantidade enorme de resíduos, que, além de o planeta não ter condições de absorver, é matéria-prima nobre que passa despercebida por grande parte da sociedade.

Nesse sentido, temos que propor e colocar em prática ações que evitem esse desperdício. Devemos pensar em uma sociedade que pratique de forma efetiva a economia circular, onde os rejeitos tornam-se fonte para novos produtos. Isso significa escolher aqueles que possam ser reciclados, a partir da separação e da destinação corretas.

Quando reciclamos, diminuímos a necessidade de extrair recursos do planeta. Além disso, também não geramos uma quantidade grande de resíduos que terminam nos aterros sanitários ou em rios e oceanos, além de exigir menos energia na fabricação de novos produtos. Não precisamos esperar o poder público para começar a resolver esses problemas. Basta termos consciência e atitude: reduzir o consumo, eliminar desperdícios, escolher produtos 100% recicláveis e descartá-los corretamente. São os nossos atos do dia a dia que fazem a diferença.

Além disso, existem algumas pequenas ações que podem ajudar o meio ambiente, como trocar as lâmpadas para as de LED, desligar equipamentos que não estão em uso, controlar a temperatura do ar-condicionado e aquecedor de água, diminuir o tempo no banho e só ligar a torneira quando necessário. Também é preciso eliminar o desperdício de alimentos, que são os principais resíduos destinados aos aterros sanitários, buscar empresas com responsabilidade e comprometimento ambiental, além de tornar-se um agente de sustentabilidade, orientando as pessoas.

Ademais, informe-se e evite erros conceituais: o plástico é um produto facilmente reciclável e que tem forte aderência à economia circular, sendo um dos materiais mais sustentáveis hoje existentes. Mas, para isso, é importante que seu descarte seja correto. Vamos fazer de 2023 um marco dessa jornada pela sustentabilidade. Não podemos mais esperar!

Consultor do Sinplast-RS