A importância do Rio Grande do Sul presente em Davos

Em 1970, um desconhecido professor suíço chamado Klaus Schwab organizou uma reunião com um grupo de empresários, acadêmicos e políticos para falar dos problemas da humanidade e soluções para o futuro. A cidade escolhida para o evento foi um pequeno vilarejo nos alpes da Suíça chamado Davos. Surgiu, assim, o Fórum Econômico Mundial. Cinquenta anos depois, Davos se tornou uma espécie de Monte Olimpo da economia, política e das finanças globais.

Todos os janeiros passam pela localidade presidentes e primeiros-ministros, banqueiros, industriais, bilionários, acadêmicos influentes e personalidades. Neste ano, o governador Eduardo Leite e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão lá. O professor Schwab, 82 anos, continua presidindo as reuniões. A ideia era de que o Fórum fosse uma plataforma para investidores, o que continua sendo, mas lá se discutem problemas mundiais como o aquecimento global, a principal temática deste ano. É considerado como uma cúpula aberta para pessoas ricas, pois participar do Fórum custa US$ 55 mil, ou cerca de R$ 220 mil. Davos também se tornou o centro de divulgação de novas ideias, entre elas, as teorias de Milton Friedman sobre mais mercado e menos estado. Ou também o aumento da centralidade dos acionistas na governança das empresas, lembrando agora com o caso das Americanas no Brasil.

Pois no segundo dia do Fórum em Davos, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) participou de reunião-almoço com investidores nacionais e internacionais e falou sobre os cenários político e econômico no Rio Grande do Sul e no Brasil. O chefe do Executivo assinalou que o Fórum é um hub para conexões entre governos e iniciativa privada, em especial em relação às responsabilidades, entre elas o cuidado com o planeta e suas relações ambientais, climáticas, políticas e sociais, mas o Fórum também permite apresentar as oportunidades de investimentos que temos no Rio Grande do Sul.

Ao longo dos encontros,respondeu questionamentos sobre os ambientes político, econômico e social no País. Rressaltou ainda as medidas que o governo estadual vem adotando para redução da desigualdade e da criminalidade, combate à pobreza, modernização da máquina pública e indução do desenvolvimento econômico e social. Citou ainda a mudança no ambiente de negócios a partir das reformas e da reestruturação da máquina pública, , mostrando que o Estado está mais atraente a investimentos privadosSe as ideias e propostas do governador se concretizarem terá sido uma presença muito vantajosa para o Estado.