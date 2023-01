Sobre artigos

"Brasil um País do futuro" "Brasil, o país do Futuro! Que futuro?" No Jornal do Comércio, edição de 19/12/22, publiquei um artigo com o título de, enfocando a elaboração de leis criadas de forma reativa às novas demandas da sociedade. Dei destaque às alterações à posteriori que visam a acomodar diferentes interpretações legais. Depois, também no Jornal do Comércio, edição de 13/01/2023, artigo de leitor questiona:. Esboça um cenário sombrio de corrupção instalado nos escuros corredores dos Poderes. Prefiro imaginar um futuro mais promissor. Porém, dou eco aos seus medos. Atentem ao silêncio das palavras. Com os devidos ajustes para facilitar a compreensão, retomemos à lei original de Improbidade: art.12 inciso 3 - na hipótese do art.11 (Improbidade Administrativa que atenta contra os princípios da administração pública) está o responsável sujeito à cominação de ressarcimento integral do dano, perda de função pública(!) e suspensão dos direitos políticos(!). Agora, atentem para a alteração de 2021: na hipótese do art.11, está o responsável sujeito ao pagamento de multa civil. Não há mais menção a perda da função pública(!) ou suspensão dos direitos políticos(!) E quais são os princípios que a lei menciona? De acordo com a CF/88, art.37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ah… o silêncio das palavras. Interpretações e realidades fáticas ou fictícias. Estamos há 22 anos já dentro do século XXI. Quais são nossos debates para este século? Qual é o Brasil do futuro que queremos? (Luis Antonio L. Dornelles)

IPTU parcelado

Várias pessoas afirmam que tentaram pegar na internet o IPTU de Porto Alegre parcelado. No entanto, a única referência que aparece é o IPTU integral para pagar com desconto. Falta indicar como fazer o parcelamento e se haverá aumento do valor em relação ao pagamento integral, com desconto, como é oferecido. (Antônio Márcio Pavageau, Porto Alegre)

Guaritas dos salva-vidas

Que ridículas as novas guaritas dos guarda-vidas no Litoral Norte gaúcho. Feias e sem qualquer bom gosto. Depois não sabem explicar por que tão pouca gente de outros estados e países fica no nosso litoral. O maior exemplo de falta de visão no turismo é difícil de achar. (Daniel Tevah)

Gina Lollobrigida

Morreu, aos 95 anos, a atriz italiana Gina Lollobrigida, grande estrela do cinema nas décadas de 1950 e1960. Ela foi chamada de a mais bela mulher do mundo. Jamais esqueci o filme Quando setembro vier, que ela estrelou junto com o então galã de Hollywood Rock Hudson, sendo que na meca do cinema ela também teve muita glória. Quem tem mais de 70 anos com certeza concorda com a beleza esfuziante que Gina tinha e que embevecia a todos nós. (José Carlos S. Mello, Porto Alegre)