Escrever é catarse

Tatiana Braduco

Como compartilhar com meu leitor o processo da escrita? Talvez seja este um assunto considerado por muitos um tanto complexo, mas, ao contrário do olhar para o esforço e para a transpiração, minha abordagem aqui se volta para aquilo que considero essencial e fluido: a inspiração.

Lembro que quando menina adorava escrever e me deixar florir. Não parecia ser algo difícil, mas simples e natural. Com o tempo, fui me afastando dos caminhos da escrita e aprisionando as minhas alegrias. Fico pensando quantos de nós não deixam para trás os tesouros da alma. Felizmente percebemos com o tempo que nos auto sabotamos e, assim, percebemos nossas capacidades e também as possibilidades de reconexão com a própria essência. Aos poucos podemos nos aproximar do coração e permitir dar vida, vozes, palavras à nossa imaginação.

Mas o que tudo isso tem a ver com inspiração? No meu livro “Um anjo de criança“ compartilho as seguintes palavras no prefácio que escrevi: “É claro que existe um trabalho de lapidação por detrás de um livro, mas as melhores palavras vêm da inspiração. Elas passam rápido pela mente e são perfeitas, porque são concebidas ou presenteadas de uma maneira tão simples que às vezes podemos não dar o devido valor (…) Desde sempre sou muito apaixonada por escrever, mas nem tudo foi perceptível ou evidente para mim. Era mais fácil trancafiar minhas habilidades do que soltá-las. Era mais fácil me esconder do que me mostrar. Era mais fácil lamentar do que propriamente agir.“

Com toda a experiência de vida e, em especial, a de transitar entre os dois mundos (o de se permitir fazer aquilo que ama e o de não se permitir), posso afirmar que a escolha mais feliz é aquela em que a gente encontra paixão, criatividade e naturalidade. O que escrevo aqui não se refere apenas ao processo da escrita ou da arte. Refere-se ao processo da vida. Quanto mais abertura dentro de nós, mais abertura surgirá em nossa vida e em nossos caminhos profissionais.

Que a inspiração abra nossos caminhos. Somos caminhar, caminhada, movimento e ascensão e não somos feitos para a clausura, para a angústia e para a paralisia.

Escritora