Saldo positivo na balança comercial

O valor total exportado pelo Brasil em 2022 cresceu 19,1%, e o valor importado foi 24,3% maior do que o registrado em 2021. Assim, o superávit na balança comercial do País fechou o ano em US$ 61,8 bilhões, um pouco superior aos US$ 61,4 bilhões de 2021.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), no Indicador de Comércio Externo (Icomex). Segundo a instituição, o saldo em novembro e em dezembro surpreendeu com a melhora das vendas para a China, com destaque para a agropecuária. O superávit do setor extrativo caiu e o déficit da indústria de transformação aumentou.

Técnicos do setor explicam que as restrições da oferta agrícola associadas à guerra na Ucrânia e questões climáticas elevaram os preços agrícolas, pois o aumento no volume exportado foi 2,6% menor do que o da indústria de transformação.

Na extrativa, preços e volume das exportações recuaram com o desempenho do minério de ferro desfavorável, sendo que o déficit na indústria de transformação é recorrente na balança comercial do Brasil desde 2009, também segundo informou a FGV/Ibre.

Para este ano, o instituto projeta um menor crescimento da economia mundial, com taxa de expansão do Brasil abaixo de 1% e redução tanto nas exportações como nas importações. No cenário internacional, o crescimento mundial pode ser afetado positivamente pelo relaxamento da política de Covid zero na China, que projeta crescimento de 5% em 2023. Na União Europeia, a crise energética pode levar a um menor crescimento.

A principal contribuição para o aumento nos valores do comércio exterior foi a variação dos preços, com aumento de 13,7% para as exportações e de 21% nas importações na comparação de 2022 em relação a 2021. Em volume, a exportação cresceu 4,4% e a importação subiu 2,7%. O aumento de preços das importações de commodities foi o maior registrado na série histórica, iniciada em 2008.

Desta maneira, o valor adicionado da agropecuária deve diminuir

neste ano, afetando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Mas, o setor contribuiu positivamente para a balança comercial, com o saldo do setor passando de US$ 46,5 bilhões para US$ 65,8 bilhões entre 2021 e 2022.

Com estes números apresentados confirma-se, novamente, a importância do agronegócio para a economia nacional. Porém, neste ano temos novamente os reflexos prejudiciais da estiagem que castiga as lavouras e pastagens no Estado, e que poderão - e devem mesmo - afetar os bons números de 2022.