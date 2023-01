Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/01/2023 Novamente o Rio Grande do Sul está às voltas com os problemas decorrentes da estiagem, algo que vem se repetindo nos últimos tempos. Uma pena, pois o nosso Estado é um dos líderes do agronegócio e é esse setor que vem segurando a economia gaúcha (). O que se espera é que a situação não saia do controle, com prejuízos irreparáveis. (Antenor R. Nascente)

Porto Alegre na frente

Porto Alegre subiu 15 posições no Índice de Concorrência dos Municípios 2022 (ICM), ocupando, agora, o primeiro lugar e sendo considerado, assim, o "melhor ambiente de negócios do Brasil", segundo pesquisa do Ministério da Economia, pois apresenta uma análise do ambiente de negócios das cidades baseada em leis e práticas municipais Uma excelente notícia no Jornal do Comércio. Espero que a cidade continue atraindo negócios que gerem empregos e renda. (Nestor Silva Júnior)

Rede Pelé de educação

Quando muitos querem, com razão, homenagear Pelé colocando nome de ruas ou avenidas, sugiro que o governo do Rio Grande do Sul lance uma rede Pelé de Educação. Seria uma escola de tempo integral em cada município com ginásio, onde crianças e jovens fariam o aprendizado junto com a prática esportiva, em homenagem ao Rei Pelé. Fica a sugestão ao governo do Estado, quando o governador Eduardo Leite disse que ampliará as escolas em tempo integral, uma boa ideia. (David Lewandowski Aguiar, Porto Alegre)

Separações

Impressionante a quantidade de pessoas famosas nos jornais, rádios e tevês que está se separando e anunciando isso como se fosse algo muito importante para os outros. Mas, é assim que funciona o entretenimento no Brasil, mesmo quando a notícia não é boa. Artistas, cantores e personagens de outras atividades anunciam separações, mas a tradição manda que digam que "continuarão bons amigos..." Para mim, conversa fiada, mas é assim. (Juliana Paes)

Rodovias

São quase 65% das rodovias do Brasil que estão em mau estado de conservação, dados oficiais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa melhor estrada é uma pedagiada, a popular Freeway, com bons serviços. Agora até dizem que serão trocadas as paradas e as cancelas por monitoramento eletrônico, como a concessionária já está começando a fazer em São Paulo. Mas, que os serviços continuem bons, como até agora. (Rafael Junqueira)