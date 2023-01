Pessimismo do Fundo Monetário Internacional

A economia global vai atingir o fundo do poço em 2023, segundo Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), complementando que a China é o fator mais importante para o crescimento global. A retomada do crescimento só deve voltar a acelerar em 2024, ainda segundo Georgieva. Então, após previsões otimistas, coube à dirigente do FMI esfriar as expectativas positivas, com o quase fim, pelo menos na América do Sul, das consequências funestas da Covid-19, que ainda ameaça com as subvariantes, mas em menor escala.

Então, 2023 será um ano desafiador, especialmente porque os bancos centrais enfrentam decisões difíceis sobre o aumento das taxas de juros para conter a alta da inflação, segundo ainda a chefe do FMI, alertando que um terço da economia global entrará em recessão este ano, mas ressaltando que uma crise mundial pode ser evitada.

A previsão é de que a trajetória de desaceleração do crescimento global seja revertida no segundo semestre, para que em 2024 aconteça um crescimento maior do que tivemos em 2023. Em outubro, o FMI previu um crescimento global de 2,7%, abaixo da projeção de alta de 3,2% em 2022.

Mas, a observação básica é a de que se a China mantiver o ritmo atual, no meio do ano ela se tornará uma contribuinte positiva para o crescimento global médio, segundo o FMI.

No caso específico dos Estados Unidos, o líder da economia mundial ainda pode evitar cair em uma recessão, principalmente por causa da resiliência do mercado de trabalho, que é considerado notável. Para o Brasil a previsão traz mais uma dificuldade na busca pela retomada econômica, quando o novo governo ainda enfrenta problemas do déficit estrutural com os gastos para amenizar as condições paupérrimas de boa parte da nossa população, tudo agravado, como é mais do que sabido, pelas consequências da pandemia.

É tarefa que deve ser começada desde logo, para que no final deste ano as contas públicas estejam pelo menos mais equilibradas, sendo que o ideal é um superávit, por menor que seja. Parece tarefa impossível, mas deve ser uma meta buscada pelo governo federal.

As exportações do agronegócio têm sido uma solução básica, quando os preços das commodities que o Brasil exporta alcançaram um alto nível e gerando grande superávit comercial.

A equipe multidisciplinar de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, terá que assumir e dar respostas o mais breve possível. Não há, por enquanto, qualquer solução fácil.