Marketing para pequenas empresas

Cíntia Costa

Diretora de Marketing do DeliRec

O Brasil é o sétimo país com maior número de empreendedores no mundo, segundo dados da pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Estima-se que são mais de 14 milhões de pessoas comandando o próprio negócio. A tendência para os próximos anos é que esse número cresça mais. Com isso, mais concorrentes chegam ao mercado e utilizar meios digitais podem ser o grande diferencial para empresas. De acordo com a Visa, as vendas pela internet devem crescer 16% em 2023 ano e as transações em lojas físicas tiveram queda de 10%. Com esse novo comportamento do consumidor, será preciso usufruir de ferramentas novas, como o marketing digital, para destacar a marca, serviços e produtos.

Durante a pandemia de Covid-19, o marketing digital ganhou mais força e se tornou um dos principais meios de comunicação entre empresa e consumidor. Calcula-se que, em 2022, aumento de 9,3% em companhias que passaram a investir em ferramentas digitais no pós-pandemia. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta que 90% das casas brasileiras estão conectadas. São mais de 65,6 milhões de lares na internet, crescimento de 5,8 milhões. O brasileiro passa mais de 10 horas na internet e com tanta visibilidade, não é à toa que 94% das empresas do Brasil optam pelo marketing digital como estratégia de crescimento. Além disso, 91% possuem perfil nas redes sociais.

Para 2023, são esperados US$ 171 bilhões em vendas online só no Brasil, reforçando a importância das companhias se conectarem com o público de forma digital. Atualmente, é difícil não vermos marcas de grande porte usando as mídias. A maioria possui perfil nas redes sociais e interage com o público, mas outras ferramentas como SEO, e-mail marketing e mídias pagas podem e devem ser usadas. As pequenas e médias empresas podem seguir o mesmo caminho. É fundamental fortalecer a imagem da marca para almejar a expansão, além de atrair olhares novos e ganhar mais popularidade com o público certo.

Com as ferramentas disponíveis do marketing digital, é possível conhecer o seu público, atrair mais pessoas, saber qual o percurso o cliente faz até finalizar um pedido - e também quais são os obstáculos, o que o impede de fechar negócio ou desistir da compra, oferecendo a oportunidade de ajustar a estratégia. Além disso, mensurar resultados e promover ações para atingir um maior número de usuários também faz parte desse universo. Destacar-se entre os concorrentes é importante para qualquer negócio. Por isso, vale a pena investir em técnicas que te façam atingir novos patamares.