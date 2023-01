Onde investir com segurança e rendimento

Danilo Gato

Especialista em investimentos certificado

Com tudo que aconteceu no mercado, eleições e o novo governo com o presidente Lula, é importante entendermos as mudanças que devem ocorrer e quais são as melhores opções de investimentos seguros e rentáveis para 2023. Nos mandatos anteriores, o novo presidente sempre optou por políticas de injeção de liquidez na base da economia, através de auxílios, créditos e outras ferramentas. Esse tipo de política tende a trazer no curto prazo o aumento da inflação e a manutenção da taxa de juros em patamares altos para mantê-la sob controle. Nesse cenário, os investimentos que mais se beneficiam são os da categoria de Renda Fixa. Essa categoria contempla os investimentos mais seguros e previsíveis do mercado, que possuem rentabilidade atrelada à taxa básica de juros da economia, logo, ficam muito rentáveis em momentos de taxas altas.

As primeiras opções de investimento para 2023 são o Tesouro Selic e os CDBs com liquidez diária (que tenham, pelo menos, 100% do CDI como rendimento). Esses dois podem ser resgatados a qualquer momento e rendem um pouquinho todo dia de forma atrelada à taxa de juros. São seguros e, em momentos de taxas de juros altas, além da segurança e liquidez, ficam com altos rendimentos. Ótimas opções são os investimentos conservadores de renda fixa, como CDBs (sem liquidez diária), LCIs e LCAs. Todos eles ficam com ótimos rendimentos na alta da taxa de juros e são seguros por serem protegidos pelo FGC (seguro que reembolsa os investidores, se a instituição que emitiu o título não conseguir pagar). O único ponto é evitar vencimentos acima de 3 anos, já que o dinheiro fica "preso" até o vencimento.

Por último, com as taxas de juros mais altas, os investimentos de Renda Variável, como ações e fundos imobiliários, tendem a sofrer queda, tanto porque os investidores vendem para migrar para renda fixa, quanto porque a taxa de juros é usada como desconto para precificar esses ativos. Então, com taxas mais altas, o desconto é maior e os preços caem.

Isso pode representar uma oportunidade para quem investe a longo prazo com estratégia de preços, já que é possível encontrar excelentes ativos com preços muito descontados.

De qualquer forma, é sempre importante mantermos uma diversificação na carteira para evitarmos concentrar muito o risco.