Brasil, o país do futuro! Que futuro?

O tempo presente acena com um futuro de sofrimento intenso para o comum cidadão brasileiro...Atingiremos logo adiante o pico de uma corrupção desde sempre incrustada nas esferas públicas federais, estaduais e municipais, com elos e ramificações em todos os partidos políticos dominantes em parcerias com "líderes" empresariais longevos em nosso vasto território de país continental. A corrupção é nossa companheira diária, perfumada e atraente, quase irresistível... Um estado que vai esfolar cada vez mais quem produz, gera emprego, impostos e riqueza. Um estado que privilegia corporações preguiçosas e corruptas, verdadeiros bunkers mal-cheirosos instalados nos escuros corredores dos poderes. Nossos "legisladores", em sua maioria demagogos e promíscuos em suas atividades parlamentares, mantém-se preocupados tão somente em usufruir das benesses do poder que desfrutam... Eleitos, tratam de si e dos seus, observando silêncio sepulcral quando do zelo na observação das garantias e responsabilidades dos Poderes/poderosos constantes na deficiente Constituição promulgada em 1988. Não possuem alcance das danosas consequências de seus "projetos de lei", que impõem à sociedade toda sorte de entraves no cotidiano do cidadão brasileiro... O estrondoso silêncio da quase totalidade de 594 eleitos é atestado de cumplicidade criminosa! O Poder Judiciário atesta diariamente que "o crime compensa!" Nossa lamentável Justiça do Trabalho, na maioria dos seus integrantes, é alicerçada na premissa errônea de que todo empregador é bandido e todo empregado é vítima. É fundamental que lideranças comprometidas com o Brasil tenham unidade e atitude, com efetiva ação de cidadania política e amor ao país. Não há mais tempo e lugar para esconder-se! Importa sim o bem de todos, não o bem de poucos que tanto mal causam para todos.