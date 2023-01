Não espere a salvação em 2023

Valdomiro Soares

Não espere que 2023 seja o ano das glórias econômicas. Será o ano da estabilidade e da análise sóbria. Qualquer pessoa que traga soluções mirabolantes, cenários incríveis ou cenários falidos para a economia geral está enganando quem o ouve e a si mesmo. A transição de uma sociedade pandêmica ainda está acontecendo, ainda temos novos casos de Covid-19, mas a sociedade já possui a compreensão do que vivemos.

Porém, estamos em um momento de incertezas que são refletidas diretamente no mercado de trabalho e nos investimentos para este ano. A mudança no cenário político, independente do presidente eleito, gera receio por natureza. A troca de líderes tem por costume esfriar o mercado e retrair investimentos até que se tenha certeza do caminho que será levado. A economia é assim há décadas.

As análises econômicas precisam ser sustentadas por contextos sociais. Números por números não representam as vidas que acontecem diariamente. Economia não é Moneyball. Por exemplo, o Brasil é o país do G20 com maior queda na taxa de desemprego, que diminuiu de 13% para 8,9%. Porém, viemos de um dos períodos com mais desemprego na história, em função da pandemia. Então qualquer evolução já representaria um percentual de encher os olhos. Segundo dados do IBGE, 9,5 milhões de brasileiros estão em busca de oportunidades de trabalho. O desemprego deve seguir caindo, mas com uma estabilidade maior. Ou seja, o comparativo de 2022 para 2023 não será como um dos países com maior queda de desemprego.

Em contraponto, os índices econômicos para uma análise macro da situação do brasileiro não animam. A inflação deve aumentar além do previsto inicialmente e a expansão do PIB deve ser de 1,4% em 2023, segundo o IPEA. Mas toda análise precisa ser feita com contexto. 2021 foi um dos anos mais difíceis para nosso país, então o ano conseguinte, neste caso, 2022, seria um ano mais positivo. Portanto as projeções para 2023 seriam mais baixas de forma natural.

Portanto, não espere a salvação em 2023. Espere o seguimento e a oportunidade de empreender de fato. No último ano tivemos um demonstrativo que o empresário voltou a acreditar no mercado e tivemos um bom ano. Se fortaleça e siga na batalha. O próximo ano é apenas o próximo passo, não o destino final.

Presidente do Grupo Marpa