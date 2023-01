Uma sequência de violações à democracia

Felipe Camozzato

Como chegamos até aqui? Onde foi que erramos? Como não impedimos o avanço dos golpistas e dos antidemocráticos? Essas são as perguntas que temos visto em postagens de analistas e em matérias de jornalistas e especialistas que acompanham o desenrolar da política nacional.

Sabe-se que a democracia não é um fim em si mesmo, mas que é a melhor forma encontrada de preservar pacificamente os direitos individuais em um convívio em sociedade. As violações do Estado de Direito, da conduta democrática, vitimam especialmente o que se visa preservar: os direitos individuais.

O que vemos na política brasileira é um caso semelhante ao de um acidente aéreo, que nunca tem apenas uma causa isolada. Investigadores costumam dizer que é uma corrente de eventos mal-sucedidos e que, com a análise deles, compreende-se as causas do acidente. É com o mesmo estudo da corrente que se descobre onde reforçar procedimentos e criar meios de evitar que um próximo acidente ocorra. O estopim do quebra-quebra em Brasília é um fato isolado, mas respondido por uma sucessão de falhas das instituições democráticas.

O regime democrático e a convivência social pacífica formam um contrato de confiança entre pessoas e grupos diferentes que precisa ser preservado e constantemente alimentado e fortalecido. Quando há quebra de confiança e violações desse contrato, a convivência pacífica e a democracia ficam ameaçadas. Não chegamos aqui de graça, e nem por culpa do Bolsonaro ou do Lula. Chegamos aqui por reiteradas vezes termos visto violações ocorrerem com a conivência (ou o pouco caso) da sociedade, da imprensa e das instituições democráticas. O novo Congresso eleito terá uma grande responsabilidade e uma difícil missão: conduzir essa reconstrução de confiança e pacificação institucional, mediante um executivo eleito por uma parte da população e com extrema rejeição de outra, e perante um judiciário que caiu em descrédito por abusar de violações de suas prerrogativas sob a justificativa de conduzir uma "cruzada pela democracia".

Farei meu papel enquanto parlamentar: debater, criticar, apontar caminhos, votar legislações e fiscalizar os poderes - dentro das normas constitucionais e da paz que esperamos todos viver.

Deputado estadual eleito (Novo)