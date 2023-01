Reconhecendo a excelência no atendimento

Gil Kurtz

De longa data estou ligado às pautas que envolvem a defesa dos consumidores. Fui um dos co-fundadores do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor, criado pelo relevante Alcebíades Santini , nos anos noventa. Dito isso, quero registrar o meu reconhecimento à excelência do atendimento da CEEE Equatorial. Via canal 0800.

Numa segunda-feira faltou luz no meu bairro. Trinta minutos depois, notei que a luz já havia retornado aos prédios da vizinhança, mas a minha casa permanecia às escuras. Liguei para a CEEE Equatorial relatando o fato. Em dez minutos, a luz voltou. Dez. Baita atendimento e solução. Tiro o chapéu para a empresa.

Quem conhece a minha trajetória de atuação em entidades de classe, iniciada na Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre; posteriormente na Federação dos Jovens Empresários e depois na magnífica e inovadora ADVB-RS, sabe que sempre critiquei o que merecia ser criticado e reconheci o que deveria ser reconhecido. Seja na pessoa física ou jurídica. É o caso da CEEE, mesmo antes de ser privatizada. Claro que com a gestão da Equatorial isso foi aperfeiçoado. Renovo meus parabéns à companhia e principalmente aos seus colaboradores pois não existe time vencedor somente com diretoria qualificada. Para vencer precisamos também de um plantel de atletas competentes.

A Equatorial Energia adquiriu a CEEE-D Elétrica, do Rio Grande do Sul em 31 de março de 2021. Adquiriu também a CEA do Amapá, em 25 de julho de 2021. Ambas foram negociadas através de processo de desestatização, bem como a empresa foi a única participante dos referidos leilões.

A empresa nasceu com a denominação de Brisk Participações S.A. "Companhia" e foi constituída em 16 de junho de 1999 pela PPL Global LLC. Inicialmente, para participar do leilão de privatização da Companhia Energética do Maranhão-CEMAR que foi privatizada no dia 15 de junho de 2000. Fato decorrente do então Programa Nacional de Desestatização, conhecido também pela sigla "PND" implementado pelo governo federal nas gestões de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Publicitário, ex-presidente da ADVB-RS, diretor da KG Consultoria