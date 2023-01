Tendências para o mercado contábil em 2023

Jornal do Comércio

Nos últimos anos, o mundo vem passando por intensa transformação rumo à era digital, e é possível notar os efeitos deste processo nas mais diferentes áreas de nossas vidas. Hoje, em lugar de gastarmos horas aguardando na linha até sermos atendidos por uma empresa, podemos tirar nossas dúvidas em segundos por meio de um chat com um robô. Com a contabilidade não é diferente. Por isso, é essencial estar atento aos recursos que devem ditar as principais tendências para 2023. A primeira delas é a automatização. Ter de lidar diariamente com grande quantidade de tarefas repetitivas, além de tomar muito tempo do profissional, aumenta a possibilidade de erros que podem se refletir em multas. Por isso, será cada vez mais urgente recorrer a robôs tanto para realizar a captura dos dados em meio aos inúmeros bancos de informação, quanto para processá-los de forma rápida e adequada. Outra tendência que deve seguir forte em 2023 é o uso da nuvem. Se a digitalização dos documentos já representou um avanço enorme por reduzir a quantidade de papéis nos escritórios, o uso da computação em nuvem representa o passo seguinte nessa evolução. O terceiro elemento como uma necessidade forte para quem busca acompanhar a evolução do mercado é a adoção de uma plataforma contábil completa, que integre todas as diferentes funcionalidades demandadas pelo escritório em uma única interface. Ter um recurso desses facilita a gestão, pois dá aos sócios uma visão geral do negócio e permite delegar e acompanhar os trabalhos em tempo real para saber o que cada um dos funcionários está executando. O profissional economiza tempo para investir em nossa quarta tendência para este ano: a contabilidade consultiva. Com o apoio de recursos de Business Intelligence (BI), que ajudam as empresas a organizar e visualizar seus dados, o contador pode sentar com o cliente, entender suas necessidades, realizar uma análise da saúde financeira do negócio e ajudá-lo na tomada de decisões. Investir em um atendimento qualificado e diferenciado será a maneira mais eficaz de se destacar frente aos pares, entender suas necessidades, realizar uma análise da saúde financeira do negócio e ajudá-lo na tomada de decisões.