A chatice da economia

Marcelo do Vale Nunes

A entrada em circulação do real em 1º de julho de 1994 mudou o cenário de uma inflação que, no acumulado em doze meses, chegou a 4.922% em junho de 1994, às vésperas do lançamento da nova moeda. A inflação, que finalizou 1994 com 916%, atingiu 22% em 1995. Na primeira fase do plano, iniciou-se o esforço de ajuste fiscal, com destaque para a criação do Fundo Social de Emergência (FSE), concebido para aumentar a arrecadação tributária e a flexibilidade da gestão orçamentária em 1994/1995.

A segunda etapa foi marcada pela utilização de uma moeda escritural, a Unidade Real de Valor (URV), como unidade de conta. Na última fase, a introdução do novo padrão monetário, o real, implicou a necessidade de rápida e abrangente disponibilização do novo meio circulante a partir de 1º. julho de 1994. A ideia foi acabar com a memória inflacionária e os gatilhos automáticos que levaram o país a ter hiperinflação. Neste sentido o Plano Real foi um sucesso.

Controlada a inflação com foco na âncora cambial tão somente, todos os economistas preconizavam a necessidade de fazermos reformas estruturais para que o Estado disfuncional pudesse diminuir seu custeio, sendo mais profícuo em investimentos em educação e infraestrutura para diminuir o Custo Brasil - Custo Brasil é a expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, influenciam negativamente o ambiente de negócios, encarecem os preços dos produtos nacionais e custos de logística, comprometem investimentos e contribuem para uma excessiva carga tributária.

A estimativa é que o Custo Brasil retire R$ 1,5 trilhão por ano das empresas instaladas no país, representando 20,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Passados 28 anos, praticamente nada foi feito neste sentido. Tivemos o segundo governo FHC que pouco avançou, sentado nos louros do êxito do Plano Real. Após, tivemos 14 anos de governo petista sem nenhuma reforma, com aparelhamento e inchaço da máquina pública – segundo estudo do Contas Abertas, desde 2002 foram quase 130 mil servidores a mais no quadro de pessoal. O Estado já era grande e com o PT ficou ainda maior. Este governo irá estourar o Teto de Gastos em R$ 175 bilhões para garantir que sejam cumpridas as promessas de campanha.

A pessoa física ou empresa pede empréstimos quando gasta mais do que pode. O governo federal não tira “consignado”, para tanto ele lança mão de Títulos do Tesouro - os títulos da dívida pública são os títulos de dívida emitidos pelo Governo Federal Brasileiro. O intuito da autoridade econômica é captar dinheiro para investimentos e custeio da máquina do estado. Em outras palavras, ao comprar um título da dívida, você está emprestando dinheiro ao governo.

Com o aumento de gastos desenfreados, o governo sinaliza ao mercado que poderá ter dificuldade de honrar seus compromissos com aqueles que investem em tais títulos e como resultado ocorre a fuga de dólares, desvalorizando o real o que aumenta a inflação. Para evitar a fuga de moeda forte, o Banco Central aumenta a Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) - é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras definidas pelo Copom (Comitê de Política Monetária do BC).

O resumo do desarranjo do Estado Disfuncional, com gastos acima da capacidade do governo faz com que os recursos saiam do setor produtivo, sendo drenados na compra de Títulos da Dívida pública que oferece um retorno que nenhum outro negócio é capaz gerando uma enormidade de desempregados que acabam na fila do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). O ciclo vicioso sem fim aprofunda as desigualdades sociais e a concentração de renda.

Administrador de empresas