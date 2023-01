Geração solar com dinheiro dos outros é fácil

Usar a geração solar fotovoltaica sobre telhados ou então remota (longe do local de consumo) é como comprar um carro fabricado na China, que gera empregos e renda por lá, e quem paga o combustível para andar de noite são pessoas que não usam esse carro. Essa é uma das metáforas mais simples e possíveis para o "baixo custo" da geração distribuída solar através de painéis fotovoltaicos. Ou poderíamos dizer até que se trata de uma Robin Hood às avessas, ou seja, quem não tem dinheiro para comprar os sistemas de telhados (que conforme os vendedores se paga em até 4 anos) paga para quem tem. Nunca vi subsídio mais injusto no setor elétrico.

Descarbonizar a atmosfera através de geração limpa e renovável e com geração própria é um discurso fácil e atraente, entretanto, quando se avaliam os custos e quem paga por eles é que a porca torce o rabo.

A geração distribuída como é chamada, não paga o custo do fio de energia que chega na casa do usuário, mas esse fio é necessário para ele ter energia de noite e "usar" o sistema elétrico nacional como bateria para armazenar a energia que ele vai consumir quando não está gerando (noite ou dias muito nublados).

Sabem quando esse "gerador" paga pela armazenagem? Zero! Sabem quanto ele paga de ICMS pela energia recebida e armazenada no sistema? Zero. Sabem quanto ele paga pelo uso da rede elétrica (quem pedir conexão a partir de 6 de janeiro de 2023 vai pagar apenas 15% do valor, mas quem já tem painéis instalados não paga nada)? Zero. Sabe quanto ele paga pelas linhas de transmissão que são leiloadas anualmente para fazer a energia chegar de noite nas suas casas? Zero. Sabem quem paga por isso? Nós, que não temos geração solar. A conta é simples. Se há uma base instalada de geração para os horários que não têm sol (e no caso das eólicas, quando não têm vento) essa base instalada custa para construir e operar (hidráulicas e térmicas). Se uns não pagam nada (solares) os outros têm que pagar essa conta. É justo?

Pensem nisso, legisladores, usuários, consumidores e contribuintes (sim, pois há elisão fiscal no aspecto da tributação também) onde cada centavo que não é pago pela energia solar é pago por quem não tem a solar. Simples assim.

Empresário do setor elétrico