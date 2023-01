Não é sobre ele, é sobre nós!

Lucas Dalfrancis

Há um arraigado ufanismo rio-grandense de louvar líderes pelo personalismo. Pela tomada de poder com nome e sobrenome, da consagração particular à chegada palaciana. As tentativas ao Piratini sempre foram assim: mais partidárias — de glória à identidade ideológica — do que de maturidade pelo nosso entendimento da importância do futuro coletivo, razão e ordem do progresso comunitário.

Na recente eleição, era esse o discurso também dos políticos e até da imprensa — será que Eduardo Leite (PSDB) será o primeiro governador reeleito da história? Inclusive, após a vitória, havia também um apego pelo emprego correto da terminologia. É reeleição ou não, afinal?

O âmago do debate, porém, não há de ser refém desse preciosismo autocentrado, mas de uma convicção tangível de entrega pública. Reforço: perpetua-se uma narrativa secundária e vergada para o campo da epopeia eleitoral, sentimental; e não de vitória de Estado, pragmática e desenvolvimentista. Do Rio Grande do Sul ao centro, senhores. Pela primeira vez, desde a redemocratização, teremos a continuidade de um governo. E eis a glória. De avanço real de políticas públicas na educação, na saúde, na cultura, na vida de todos nós. E, sim, há muito para avançar. A obra é grande e complexa. Muitas reformas precisam de concretude.

A eleição de Eduardo Leite foi a validação de um projeto em curso, mas também a consciência de que esse troca-troca no comando do Estado mais nos fez patinar na esteira do tempo do que nos posicionou como referência de alguma coisa no Brasil. A revisão de rota é legítima e a democracia, soberana, garantida está. Mas nosso repetido recomeçar, com ataques ao passado e lentidão para guinar o futuro, estacionou vocações produtivas, gerou instabilidade e, economicamente, cascateou nossa dívida com a União. A alternância não nos foi grata, comprova a história.

Venceu o candidato Eduardo Leite — e.le — mas também vencemos como povo. Paramos de olhar para os lados e decidimos, enfim, olhar para a frente. O triunfo é gaúcho e a vitória, da urna para a vida, precisa ser na realidade de quem vota. Avante.

Jornalista e empresário