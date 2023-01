Inteligência Artificial é o futuro das empresas

Maria Cristina Diez

A inteligência artificial (IA) tornou-se mais que um termo para designar as tecnologias que utilizam sistemas de aprendizagem. No mundo dos negócios, ela se tornou também um aliado essencial, capaz de promover grandes revoluções nos modelos de gestão e na produtividade. E se a humanidade hoje caminha numa esteira de inovações que surgem quase que diariamente, é porque a forma de enxergar o negócio foi reajustada por máquinas programadas para dar respostas assertivas, ainda que num ambiente predominantemente controlado por humanos.

Há inúmeras estatísticas que mostram a intensidade com que as empresas vêm se apropriando de ferramentas tecnológicas, evidenciando já há muitos anos uma tendência global irreversível. Há uma proliferação de máquinas e softwares incorporados aos negócios, e essa é a realidade também em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. De acordo com um estudo global realizado pela gigante IBM, 41% das empresas brasileiras já dispõem de algum recurso de inteligência artificial em seus processos.

Definitivamente, não estamos atrasados em relação ao resto do mundo. A mesma pesquisa revela que 73% dos profissionais de tecnologia da informação (TI) que exploram a IA no Brasil viram seus negócios se intensificarem nos últimos dois anos. Outro levantamento, conduzido também pela IBM, conclui que o aquecimento do setor se deve, na perspectiva das próprias empresas, aos desafios gerados pela pandemia e aos benefícios que a inteligência artificial pode proporcionar.

Em outras palavras, o machine learning é visto como um mecanismo que representa o caminho para o futuro de muitos negócios. São essas motivações que têm estimulado as empresas. Os resultados, para os clientes, fornecedores e colaboradores, também são vistos a olho nu. Se hoje existe confiabilidade no acesso à conta bancária por um aplicativo de celular, por exemplo, ou se o consumidor realiza compras pela internet com risco baixíssimo de ter o cartão de crédito clonado na plataforma do e-commerce, é porque há tecnologias inseridas no processo que garantem proteção e eficiência.

Dispomos hoje de muitos recursos associados de maneira tão natural a esses procedimentos que acabam passando despercebidos, mas que fazem toda a diferença nas relações que são a essência das empresas e que simplesmente viabilizam a existência de tudo o que conhecemos hoje em termos de navegação pelo universo digital.

A tecnologia da informação deixou de ser um artigo de luxo e passou a ser um suporte essencial ao universo empresarial, e quem não compreender isso rapidamente será engolido pelo mercado e pelos novos modelos de negócios que vêm sendo rapidamente implementados. No mundo contemporâneo, as diferentes fontes de inteligência são o motor de qualquer empreendimento.

