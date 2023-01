Os desafios do e-commerce em 2023

Claudio Dias

O e-commerce não viveu o seu melhor momento em 2022. Além da volta das lojas físicas, outras variáveis influenciaram a desaceleração das vendas online, como juros altos, eleições, Copa do Mundo e alta da inflação. Dados analisados durante o ano e na Black Friday pela Magis5, hub de automação e gestão completa para e-commerces nos marketplaces, apontam que a sexta-feira mais aguardada do ano não atingiu as expectativas.

Contudo, o mês de novembro como um todo teve alta de 21,7% no volume bruto de mercadoria médio por cliente em relação a 2021. Em 2022, a base de clientes da startup teve um ticket médio de R$ 109,84. Levando em conta todos os marketplaces que possuem integração, o valor foi acima dos R$ 100,96 vistos na Black Friday.

Embora o e-commerce tenha tido queda de audiência, tanto nos sites quanto aplicativos, dados da plataforma de pagamentos Nuvei, da Americas Market Intelligence, apontam que, até 2026, o setor crescerá, em média, 20% ao ano. Em geral, o comércio eletrônico tende a continuar sendo excelente alternativa de compra, porém, este ano, percebeu-se uma ansiedade maior dos consumidores para receber os produtos comprados.

Além dos desafios externos, os empreendedores tiveram um público mais ansioso e com vontade de ter o seu produto o mais rápido possível em suas mãos. Isso devido às mudanças de hábitos de consumo, frutos da pandemia e com a volta das lojas físicas. Portanto, neste ano, a tendência é que cada vez mais o processo de expedição dos lojistas seja mais rápido.

Nesse cenário, as empresas que atendem no ambiente físico e virtual têm vantagem. Especialistas dizem que elas conseguem integrar diferentes canais, nos quais o consumidor pode comprar on-line e retirar pessoalmente, ou experimenta algo pessoalmente e finaliza a compra somente no virtual. Isso dá mais autonomia e melhora a experiência do cliente.

Nos pagamentos, o Pix tem se tornado mais popular e reduz a utilização do boleto pela praticidade. O Mercado Pago, plataforma do Mercado Livre, que faz a intermediação dos pagamentos, expandiu o uso do Pix no segundo trimestre de 2022 em torno de 130% e reduziu em 33% o uso de boletos em relação ao mesmo período de 2021.

Outra tendência em tecnologia é o uso de ferramentas de automação, independentemente do porte e segmento da empresa. Diferente do que ocorreu em 2022 com demissões em massa nas startups, a Magis5, em Rio Claro, interior de São Paulo, teve saldo positivo com relação ao número de contratados. Somente em 2022, foram 47 novos profissionais na empresa. Hoje, são mais de 80 pessoas na equipe. O objetivo é alcançar a marca de 100 colaboradores em 2023. Para isso, a empresa pretende, em 2023, superar o desempenho de 2022 e dobrar a base de clientes do hub de automação e gestão nos marketplaces.

CEO da Magis5