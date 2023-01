CTI: 20 anos com soluções para o plástico

Alessandro Cauduro

Buscar soluções para o desenvolvimento de resinas termoplásticas de alta performance que possibilitem a produção de peças mais leves, para novas aplicações e, assim, avançar para que o uso do plástico seja feito de forma cada vez mais sustentável. Esse tem sido o foco do Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem (CTI), em Triunfo, que completa 20 anos de atuação e, ao longo da jornada, tornou-se reconhecido internacionalmente como principal centro de pesquisa em polímeros e biopolímeros da América Latina.

Foi aqui no CTI, em 2007, que começaram os estudos da Braskem para produção dos biopolímeros produzidos a partir da cana-de-açúcar. Como resultado, em 2010, foi lançado o primeiro polietileno (PE) de origem renovável a ser produzido em escala industrial no mundo, representado hoje pelo selo I'm green bio-based.

Isso foi só o início e as tecnologias continuam sendo aprimoradas dando origem a novos materiais. EVA de origem renovável, resinas inovadoras de alta performance e avançada customização para aplicações na indústria calçadista, automotiva e de construção, são alguns exemplos. O CTI participa e contribui com inúmeros projetos de inovação do portfólio atual da Braskem, com mais de 276 projetos no pipeline de inovação e tecnologia. É uma pesquisa genuína que diariamente mobiliza uma equipe engajada de mais de 170 pessoas que depois testam os resultados nas seis plantas piloto e nos diversos laboratórios, atendendo as demandas da Braskem e de clientes. Tudo isso será multiplicado com a inauguração do novo prédio, em 2023, dando ainda mais agilidade para o desenvolvimento de novos materiais.

E como inovação é o que nos move, o Centro conta agora conta também com uma Ilha de Economia Circular onde os resíduos plásticos preparados para desenvolver e testar a aplicabilidade dessas resinas recicladas pós-consumo, aprimorando seu desempenho e acelerando a etapa de surgimento de novos produtos. Essas iniciativas estão alinhadas às metas da Braskem que pretende ofertar no mercado 300 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2025 e 1 milhão de toneladas desses produtos até 2030. É a nossa contribuição para um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Ciência dos Materiais