O metaverso chegou à educação

Vinícius Gusmão

Desde a revolução industrial, a educação passou por diversas transformações e uma metodologia de formação quase fabril foi inserida. Ensinar e aprender são verbos diferentes que não têm, obrigatoriamente, uma relação de causa e consequência. Um professor ensinar não significa um aluno aprender e as metodologias de ensino não são exatamente o que as pessoas esperam.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, em 2030, 85% das carreiras serão aquelas que ainda não existem hoje. Por isso, a tecnologia passa a ser uma aliada fundamental no processo de evolução do ensino profissional.

Se pensarmos que há pouco mais de 30 anos a internet discada se popularizou e antes disso o conhecimento estava concentrado em uma enciclopédia física, pesada e cara, o que podemos imaginar para os próximos 10 anos? Ou melhor, será que 5 anos atrás tínhamos a dimensão que em 2022 o metaverso já seria uma realidade? Um estudo realizado pelo Gartner, uma das principais empresas mundiais em pesquisa e consultoria em tecnologia, indicou que, até 2026, um quarto da população mundial estará trabalhando, estudando, comprando e socializando por pelo menos uma hora por dia por meio do metaverso.

Na educação, segundo pesquisa da PwC, pessoas treinadas com a utilização da Realidade Virtual (VR) podem ficar até 275% mais confiantes para agir com o que aprenderam logo após a aula, sentindo-se mais preparados e eficientes. Isso proporciona uma melhora de 40% no aprendizado, quando comparado à sala de aula comum. O mais importante é que mais do que ambientes online onde podemos ter nossos avatares para conversar e interagir, a novidade traz uma nova perspectiva para os educadores e instituições de ensino em dois aspectos importantes: experiência e métricas.

De acordo com a própria Meta (ex-Facebook), a proposta deles para o metaverso é promover interações mais imersivas e tridimensionais com o mundo virtual. Hoje tudo é muito linear e bidimensional e a partir de novas tecnologias e equipamentos, o mundo virtual pode ser vivenciado de forma mais imersiva. E a imersão é parte fundamental para o aprendizado. Além da percepção emocional, o metaverso é baseado em interoperabilidade de sistemas. Isso significa que sistemas de origem diferente podem trabalhar em conjunto para garantir uma experiência: você não percebe quando sai de um sistema e entra no outro. Isso permite que os seus dados o acompanhem.

Além disso, é possível coletar e cruzar dados que antes não eram possíveis. E isso pode ajudar na construção de uma experiência cada vez mais completa para os alunos, já que a partir dessas informações, podemos identificar gargalos e trabalhar com mais assertividade. Essa nova forma de interação com o mundo virtual com certeza não se restringe à educação e pode ser aplicada em outras áreas. O metaverso permite levar o debate para outro patamar e trouxe um novo sentido, praticamente literal, ao que significa olhar os problemas por uma nova perspectiva.

CEO da MedRoom