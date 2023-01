O ano de 2023

Paulo Franquilin

Mais um novo ano está chegando, com ele a oportunidade de reiniciar todos os nossos planos, voltar a sonhar com novas viagens, paisagens e conhecimentos, sendo possível imaginar um ano melhor que 2022.

São 365 novos dias, distribuídos em 12 meses para que possamos conseguir vencer nos esportes, concluir cursos, conhecer novos amores, viver novas emoções, que se apresentarão ao longo da nossa trajetória ao longo do novo ano.

Aparentemente será um ano mais tranquilo, pois não teremos o embate das eleições que tanto dividiu o país, com um novo presidente e um novo governador, assim teremos novas diretrizes e mudanças em vários setores da administração.

Também não teremos uma Copa do Mundo fora de época que tanto frustrou nossa nação, pois saímos de forma vergonhosa da competição, mas teremos os campeonatos estaduais, nacionais e a competição continental, enfim futebol não faltará.

O ano que se encerra foi um ano de convivência com a covid, quando tivemos novas variantes do coronavírus, que contaminaram mais e mataram menos, facilitando o diagnóstico e tratamento dos doentes, diminuindo a letalidade da doença.

Vamos planejar um novo ano, buscar atingir objetivos, traçar estratégias para vencer novos desafios e, também procurar viver mais ao lado da família e dos amigos, aproveitar melhor o tempo, de cada novo dia. que vai se apresentar ao longo dos próximos 12 meses.

Que todos tenhamos saúde para vencer todas as enfermidades que aparecerem, serenidade para solucionar todos os problemas que surgirem, muita felicidade para compartilhar com quem é importante, estímulo para procurar novas vitórias no âmbito do emprego e da educação.

Vamos aproveitar para sermos melhores do que fomos em 2022, com mais garra, vontade e muita energia para sermos mais felizes no ano de 2023. Feliz ano novo a todos!

Jornalista e escritor