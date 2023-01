Ao rei do "Planeta Bola"

Lino Tavares

O Brasil, assim como todos os habitantes do Planeta Terra que apreciam o futebol - a maioria, portanto - vestem luto fechado desde 29 de dezembro (antepenúltimo dia do ano de 2022), pela despedida derradeira, nesta data, do Rei Pelé, maior expressão do esporte bretão de todos os tempos. Todos quantos, como eu, quiserem render tributo na mídia ao fenomenal atleta que partiu não precisarão recorrer a pesquisas para se informar e descrever a luminosa trajetória de Edson Arantes do Nascimento, posto que ela é um livro aberto ao alcance de todos.

Sabemos que Pelé nasceu em Três Corações-MG, despontou para a fama vestindo a camisa alvinegra do Santos Futebol Clube, com a qual conquistou duas vezes o Campeonato Mundial de Clubes e a Copa Libertadores da América, e assombrou a humanidade, revelando um nível futebolístico jamais igualado, que lhe rendeu a conquista de três Copas do Mundo, ostentando a jaqueta gloriosa da seleção Canarinho.

Mas não foi apenas pelo erguer dos mais cobiçados troféus do Planeta que Pelé alcançou, de forma unânime, tamanha fama universal. Ele também se notabilizou de maneira ímpar pelos meritórios títulos honoríficos que lhe foram conferidos. No ano de 2000, foi eleito Jogador do Século, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, além de lhe ter sido conferido, pouco tempo depois, o título de Atleta do Século, pelo Comitê Olímpico Internacional.

Depois de haver "pendurado as chuteiras" - como se diz sobre jogadores que encerram a carreira de futebolista - Pelé continuou a ser admirado e homenageado pelas mais conceituadas entidades do Brasil e do mundo. Em 1977, foi destacado como embaixador mundial do futebol. Em janeiro de 1995, foi nomeado ministro do Esporte pelo governo brasileiro. Neste século, em 2010, foi agraciado como Presidente Honorário do New York Cosmos. No Brasil, Pátria a que sempre amou e muito honrou, Pelé é aclamado como herói nacional por suas realizações nos meios sociais, esportivos, culturais, políticos e empresariais.

Neste ensejo de comoção nacional, concluo dizendo "Obrigado, Pelé. Você deixa a todos os brasileiros um legado de honradez e orgulho incomparável, porque foi e continuará sendo o eterno e inigualável "Rei do Planeta Bola!"

Jornalista