Expandir por franquias?

Eduardo Santinoni

Empreender é tomar decisões e, diariamente, empresários necessitam tomar decisões para que o negócio ande. Existem diversas formas de expandir, uma delas é a franquia. Mas nem sempre ela é ideal para qualquer empresário. Eu sou fã de franquia, sou instrutor da ABF (Associação Brasileira de Franchising), já fui franqueado, sou franqueador e também sou fornecedor do sistema.

O perfil do empresário é um ponto muito importante e que faz diferença. Lá na frente, quando você se torna um franqueado, quando você transforma o seu negócio em uma franquia e começa a vender unidades, a marca vai ter centenas, dezenas de parceiros locais, cujo relacionamento é um elemento chave no processo. No mercado, existem diversas marcas, que podem ou não já serem consagradas no mercado. Quais são as vantagens e desvantagens de escolher uma marca famosa em relação a uma marca que está começando?

Se você optar por uma marca já consagrada, o lado bom é que por ela estar consolidada no mercado, a atração de clientes, quando você abrir a sua unidade, vai acontecer de maneira mais natural. E se ela está muito grande, o nível de suporte que essa franqueadora vai te dar para estabelecer os processos e ter sucesso tende a estar mais maduro e com processos mais claros. Como lado negativo, se uma marca já expandiu muito, digamos que as melhores regiões já foram ocupadas. O melhor shopping, os melhores bairros etc. Você estará participando da segunda, terceira ou quarta fase de expansão de uma marca que contempla regiões em que o risco é um pouco maior, pois não é o público excelente para aquele negócio. Podemos dizer que quem chega primeiro bebe água limpa e essa água já foi bebida no primeiro momento. E no próprio relacionamento com a franqueadora, já que o nível de relacionamento é menor com os fundadores e sócios.

Vamos pensar em uma franquia com 15 unidades, que está no início do processo de expansão. Temos uma franqueadora com menos experiência de suporte ao franqueado, já que esse departamento está em fase de implementação, assim é esperado um suporte menos estruturado, mas com muita vontade para ajudar o franqueado a ter sucesso. De toda forma, a tomada de decisão é complexa.

A escolha parte de dentro, levando em consideração todos os aspectos que envolvem a escolha de uma franquia, seja na expansão ou no investimento. E ter consciência e estratégia é o melhor caminho para a escolha correta.

Fundador da Y Consultoria