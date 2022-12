Apertem os cintos! 2023 vem aí!

Daiçon Maciel da Silva

Não me julguem pessimista! Sei que a expressão "apertar o cinto", também é relacionada a fazer economia, recessão à vista ... Também espero não ser fonte para fake news, prevendo um ano de dificuldades financeiras, não tenho especialização para este tipo de diagnóstico.

Mas, com a experiência de vida, posso dizer que sim, 2023 será uma aventura para todos os brasileiros. Porque temos muitas novidades a conhecer! Novo governo em Brasília, Câmara e Senado renovados e novos mandatários assumem os estados brasileiros. E até o descortinar deste cenário, após a posse dos novos governantes e de suas equipes, que ainda não foram por completo reveladas, estamos sim, em um veículo em alta velocidade, rumo a 2023.

O aperto de cinto a que me refiro é por cautela, diante do desconhecido. Apesar do medo que nos visita, quando assistimos as notícias sobre a pandemia que não deixa a China, estamos em uma fase mais leve da doença. A sensação é de que o pior já passou, mas, ainda não é hora de soltar o cinto, e devemos continuar nos protegendo.

As tentativas incansáveis de "terceiro turno eleitoral" ainda persistem, e o grande dia é 1º de janeiro de 2023. Confesso que não gostaria de ter ninguém que amo próximo ao Palácio do Planalto nesta data, quando uma grandiosa festa, com nomes gigantes da música nacional, será realizada para comemorar a posse do novo presidente do Brasil. Mais uma vez, repito, não é pessimismo, é temor diante de tantos discursos de ódio que vimos, principalmente ao longo deste velho ano, que ficará para trás.

A cada mudança de governo, a economia é abalada, pelo menos nos primeiros meses. O inesperado deixa os investidores cautelosos e os pequenos também não se arriscam. E isso acontece igualmente no seio familiar. Geralmente, o novo projeto, por mais simples que seja, da troca do carro à ampliação da microempresa, fica para depois do primeiro semestre.

O ano de 2022 foi de grandes perdas, por conta da pandemia, de fatalidades, da guerra, de causas naturais. Quase metade dos eleitores brasileiros não elegeu seu presidente. O hexa não veio, perdemos Pelé, Gal Costa, Elza Soares, o Jô, o Tremendão (Erasmo Carlos)... Muitos ícones que durante tanto tempo trouxeram alegria e emoção às nossas vidas. Isso nos sensibiliza e esta época do ano mexe conosco.

O ano de 2023 vem cheio de surpresas, e ao invés de prever dores, vamos agir com cautela, mas, sempre acreditando que o Ano Novo será ainda melhor!

Ex-prefeito de Santo Antônio da Patrulha/RS