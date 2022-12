A luta do sindicalismo brasileiro

Jorge Avancini

O sindicalismo e os trabalhadores brasileiros em geral vêm perdendo muito nos últimos anos. De 2018 até hoje, direitos, diálogos e avanços foram tolhidos destes grupos, que formam a grande massa do Brasil, incluindo e não esquecendo do âmbito estadual do Rio Grande do Sul. Dito isso, é inegável que há muito a ser recuperado de agora em diante.

Retomar as questões trabalhistas em todos os níveis e modelos é uma necessidade urgente em um País que não vê melhorias consistentes desde 2013, quando teve a menor taxa de desemprego de sua história. As perspectivas com a retomada de um governo preocupado com o trabalho, contudo, são animadoras se comparadas com os eventos políticos e econômicos dos últimos seis anos.

Com o espaço político sindical e trabalhista sendo devolvido a quem tem o direito de falar, é hora de cobrarmos do novo governo que se atente novamente a estas áreas. A reconstrução do Ministério do Trabalho é, sem dúvidas, o primeiro passo a ser dado, o qual já tem um belo horizonte em vista com a colocação de um nome técnico e experiente, de Luiz Marinho, já ministro do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social no governo federal, entre 2005 e 2008, e ex-prefeito de São Bernardo do Campo (SP). Retomado o ministério, as perdas da reforma trabalhista precisam ser revistas e as mudanças instituídas, analisadas novamente para quem sabe, serem revogadas. A política de valorização do salário-mínimo também deve ser recuperada.

Por fim, o papel sindical constitucional deve voltar a exercer sua função, com seus direitos resguardados e garantidos. O diálogo entre patrão e trabalhador deve ter o sindicato como meio de arbitragem e, para tanto, a de ser subsidiado sem contestação quanto à sua óbvia importância. Mesmo que o novo governo tenha um Congresso ferrenho e de minoria preocupada com o movimento sindical trabalhista, ou seja, com pouca voz e menos ouvidos ainda para nossas pautas, há de se crer que o Executivo lembrará dessa parcela tão importante da população.

Presidente do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul - Sindaergs